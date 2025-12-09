Všimli si znepokojujúcu vec: Fanúšikovia špekulujú, William sa objavil na verejnosti bez snubného prsteňa

Princ William zaujal počas jedného verejného vystúpenia, kde zavítal s Kate, nezvyčajným detailom – na prstenníku ľavej ruky mu chýbal snubný prsteň. Kým pre niektorých ide o nenápadnú drobnosť, iní v tom vidia dôvod na otázky. Aspoň minimálne fanúšikovia, ktorí upozornili na tento detail.
Princ a princezná z Walesu sa 4. decembra zúčastnili honosného štátneho banketu v rámci návštevy z Nemecka. Priaznivci kráľovskej rodiny si však všimli nezvyčajný detail na fotografiách princa Williama a Kate Middleton, ktoré boli urobené na kráľovskom bankete, ako informovala Tyla.
Honosná hostina ako veľký moment
Pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, kráľ Karol a kráľovná Kamila privítali nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera a jeho manželku Elke Budenbender na trojdňovej štátnej návšteve Spojeného kráľovstva. Tento významný pár pricestoval v stredu 3. decembra na Windsorský hrad, kde ich hostila britská kráľovská rodina. Išlo o prvú štátnu návštevu nemeckého prezidenta po 27 rokoch.
Majú za sebou mnoho stretnutí, ako napríklad s britským premiérom Keirom Starmerom a slávnostné privítanie s kráľovskou salvou zo 41 zbraní. Princ a princezná z Walesu sa s párom stretli na letisku Heathrow a odprevadili ich autom na pódium počas ich osemmíľovej cesty na Datchet Road v centre Windsoru.
Ako to však pri každej štátnej návšteve býva, najvýraznejším momentom bola honosná hostina, ktorá sa konala na počesť nemeckého prezidenta a jeho manželky. Pred jedlom zverejnili Kate a William na sociálnych sieťach nový oficiálny portrét páru, na ktorom princezná vyzerala vznešene v oslnivých modrých šatách od Jenny Packham. Na špeciálnej štátnej večeri vo Windsore tiež predstavila orientálnu tiaru kráľovnej Viktórie, zatiaľ čo William mal na sebe tradičnú bielu kravatu s čiernym frakom a bol ozdobený kniežacím odevom.
