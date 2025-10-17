Všetko je inak: Suskov rezort chce naprávať zlyhanie pri podpore práv intersex ľudí. Pošleme výhrady v súlade s ústavou

Rezort spravodlivosti chce k odporúčaniu Rady Európy k ľudským právam intersexuálnych osôb zaslať dodatočné vyhlásenie. Tvrdí, že počas rokovaní k dokumentu bolo možné vystúpiť a predostrieť výhrady, ale Slovensko tak neurobilo.
Vyplýva to zo stanoviska rezortu, ktoré TASR zaslala Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Dodala, že SR berie dokument na vedomie, zdôraznila zároveň, že jeho výklad musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Dodatočne zašlú vyhlásenie
Podotkla, že aj keď bol dokument odsúhlasený všetkými krajinami, niektoré vyjadrili svoje výhrady. „Vzhľadom na to, že táto možnosť stále existuje, a toto zlyhanie nie je nezvratné, chybu napravíme a dodatočne zašleme vyhlásenie k dokumentu Európskej rady tak, aby to bolo v súlade s naším právnym poriadkom a osobitne s Ústavou SR, aby nevznikli žiadne pochybnosti, a nedošlo k zasahovaniu do samej podstaty nášho civilizačného ukotvenia a ústavného zriadenia SR,“ poznamenala.
Výbor ministrov Rady Európy prijal 7. októbra nové odporúčanie pre členské štáty o rovnakých právach intersexuálnych osôb. Ako informuje Rada Európy na svojom webe, ide o prvý komplexný medzinárodný dokument venovaný ľudským právam intersexuálnych osôb. Odporúčanie, ktoré schválilo 46 členských štátov Rady Európy, poskytuje vládam jasné usmernenia pri tvorbe zákonov a politík na zabezpečenie rovnosti, dôstojnosti a ochrany tejto skupiny obyvateľstva.
Nahlásiť chybu v článku