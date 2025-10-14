Len pár dní po novele ústavy s dvomi pohlaviami: Slovensko v Rade Európy podporilo práva intersex ľudí

Len niekoľko dní po tom, ako parlament schválil a prezident Peter Pellegrini podpísal zmenu ústavy hovoriacu, že existujú iba dve pohlavia, mužské a ženské, Slovensko podporilo odporúčanie Rady Európy o rovnakých právach intersex ľudí. Tento krok pôsobí ako prekvapivý protiklad k nedávnym rozhodnutiam vlády.
Na situáciu upozornil portál Euractiv Slovensko, podľa ktorého krajina hlasovala za dokument, ktorý vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na podporu rovnosti a ochranu intersex osôb. Títo ľudia sa rodia s biologickými znakmi, ktoré sa nezhodujú s tradičným delením na mužov a ženy, napríklad s odlišnými chromozómami, hormonálnymi hladinami či telesnými znakmi.
Dokument prijalo všetkých 46 krajín
Odporúčanie prijalo všetkých 46 členských štátov Rady Európy vrátane Slovenska. Na zasadnutí Výboru ministrov krajinu zastupovala Oľga Algayerová, stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri Rade Európy. Ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Juraja Blanára však uviedlo, že odporúčanie nie je právne záväzné. Nepovedalo však, prečo Slovensko dokument podporilo, keď ústava po novom uznáva iba dve pohlavia.
Aktivisti hovoria o rozpore
Iniciatíva Inakosť považuje prijatú ústavnú zmenu za krok, ktorý ohrozuje životy transrodových a intersex ľudí. Podľa organizácie tým štát zužuje priestor pre tých, ktorí sa narodili inak, než spoločnosť očakáva. Rada Európy bude zároveň sledovať, ako členské krajiny odporúčanie napĺňajú. Očakáva sa, že prijmú konkrétne kroky na ochranu týchto ľudí pred diskrimináciou a medicínskym násilím.
Bulharsko si vyhradilo výnimku, Slovensko nie
Zatiaľ čo Bulharsko si v dokumente vyhradilo právo interpretovať pojem rod podľa vlastného právneho poriadku, Slovensko žiadnu výhradu nepripojilo. Zostáva otázne, či ide len o diplomatické gesto, alebo o skutočný krok k väčšej otvorenosti. Ministerstvo zatiaľ trvá na tom, že odporúčanie nemá záväzný charakter, no jeho prijatie ukazuje, že Slovensko sa ocitlo medzi dvoma úplne odlišnými postojmi.
Nahlásiť chybu v článku