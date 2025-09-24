Vraj napodobňuje manželku princa Williama. Podľa ľudí Meghan nie je sama sebou a kopíruje Kate, toto má byť dôkaz

Chceli si užiť príjemnú akciu, no nečakali, že si ich vezmú do parády kritici. Konkrétne dvojnásobnú mamičku, ktorá si dala záležať na svojom vzhľade. Zdá sa však, že ľuďom sa to príliš nepozdávalo. Ich pozorné oči zaostrili na jednu vec, ktorú jej vytýkajú, a ktorú vraj pochytila od manželky princa Williama.
Počas víkendu sa na koncerte One805Live! v prospech záchranárov v Santa Barbare v Kalifornii prekvapivo objavili také osobnosti ako Meghan a jej manžel, princ Harry, ako informovala Tyla.
Prekvapila novými vlasmi
Na podujatí, ktoré vyzbieralo finančné prostriedky na základné programy, súvisiace s duševnou pohodou pre záchranárov okresu Santa Barbara, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu vystúpili na pódium, zatiaľ čo Harry odovzdával cenu veliteľovi hasičského zboru okresu Santa Barbara, Markovi Hartwigovi.
Netrvalo však dlho a ľudia na sociálnych sieťach sa ponáhľali podeliť o svoje názory na Meghanine vlasy. Mnohí totiž tvrdili, že si očividne dala zosvetliť vlasy v snahe „kopírovať“ princeznú z Walesu. Ako fanúšikovia kráľovskej rodiny nepochybne vedia, nedávno Kate zmenila svoj typický hnedý odtieň na blond.
