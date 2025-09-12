Vraj vyzerá na 50. Princezná Kate opäť zmenila účes, tentokrát si však namiesto pochvál vypočula kritiku

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Kráľovská rodina
Kate Middleton zmenila imidž a ľudia neváhali skritizovať ho.

Ženy v kráľovskej rodine sú známe nielen svojou noblesou, ale tiež štýlovosťou. Každá z nich má svoj typický „look“, ktorým je známa a ktorým vyniká. Všetky pritom milujú farby, rovnako ako kedysi zosnulá kráľovná Alžbeta. Okrem rôznych outfitov však rady menia aj účesy.

Ako píše portál Brightside.me, princezná Kate a princ William sa pred pár dňami po prvýkrát od leta objavili na verejnosti a všetky pohľady sa zdanlivo upierali na vlasy princeznej. Len nedávno pritom médiá informovali o tom, ako si ich nechala zosvetliť, no zdá sa, že to jej nestačilo. Dnes je ešte viac blond a nezdá sa, že by sa to ľuďom páčilo.

Vraj vyzerá oveľa staršie

4. septembra sa 43-ročná princezná z Walesu pripojila k 43-ročnému princovi Williamovi v novo prerobených záhradách prírodovedného múzea, kde absolvovali svoje prvé spoločné kráľovské vystúpenie od prázdnin. Samozrejme sa to nezaobišlo bez pozornosti verejnosti. Ich oči však sledovali najmä Kate.

Tento rok v lete sa totiž rozhodla zmeniť vzhľad a stala sa blondínkou. Aj začiatkom septembra tak predviedla zosvetlené pramienky a svoje doteraz najdlhšie vlasy, ktoré jej siahajú až po stred chrbta. Zdá sa pritom, že sú jej vlasy ešte viac svetlejšie, čo ľudia prisudzujú slnku.

Foto: Profimedia

Tento nový vzhľad sa však rýchlo stretol s drsnou kritikou. „Nevyzerá to dobre. Trochu prehnané s tou blond,“ napísal jeden človek. „Nie je to jej najlepší „look“,“ pridal sa ďalší. „Táto farba ju veľmi robí staršou. Je to pekná žena, ale možno by jej viac pristala tmavšia farba,“ odkázal tretí, zatiaľ čo niekto iný dodal: „Vyzerá staršie, ako keby mala päťdesiat rokov.“

„Vyzerá to ako parochňa,“ špekuloval ďalší. „Tá farba jej vôbec nesedí. Najlepšie jej pristane jej prirodzená farba,“ komentoval jeden používateľ a ďalší súhlasil: „Tmavšie vlasy jej viac pristanú.“

Foto: Profimedia

V mori kritiky sa však našli aj jej fanúšikovia, ktorí sa rozhodli podporiť a obhájiť ju. „Táto žena podstúpila liečbu rakoviny… Nemyslím si, že by sme mali komentovať jej vlasy alebo parochňu alebo čokoľvek iné,“ napísal jeden človek. Iný dodal: „Prišiel som sem, aby som poukázal na to, že mnoho celebrít, aj my, bežní ľudia, nosíme parochne a nemali by sme sa za to hanbiť. Parochňa nie je urážka.“

Zdá sa však, že škoda bola aj tak napáchaná, keďže len o pár dní neskôr sa Kate znova objavila na verejnosti, no tentoraz už s jej predošlou tmavšou farbou.

Foto: Profimedia

8. septembra sa princezná z Walesu nečakane objavila po boku princa Williama v Národnej federácii ženských inštitútov v Sunningdale, aby si pripomenula tretie výročie smrti kráľovnej Alžbety. O tri dni neskôr opäť spravila verejné vystúpenie, tentokrát navštívila Sudbury Silk Mills v Sudbury v Suffolku, rodinnú tkáčsku továreň, ktorá je už viac ako 300 rokov na čele žakárového tkania a neoddeliteľnou súčasťou britského textilného priemyslu.

Na oboch týchto vystúpeniach už mala svoje typické hnedé vlasy s jemným melírom namiesto blond farby, ktorú ľudia tak veľmi kritizovali.

