Vyšetrovanie útoku v Spišskej Starej Vsi je v záverečnej fáze, vyhlásil generálny prokurátor

Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa nachádza v záverečnej fáze. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dnes taktiež prebehla rekonštrukcia brutálneho januárového útoku nožom, pri ktorom prišli o život dve osoby, 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy a 18-ročná študentka. Ďalšia žiačka bola zranená. Páchateľom bol iba 18-ročný študent tohto gymnázia, ktorého polícia po skutku obvinila z úkladnej vraždy a súd následne rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Viac z témy Útok nožom na gymnáziu:
1.
2.
3.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku