Mal zabiť spolužiačku aj učiteľku: Krajská prokuratúra prijala návrh na obžalobu študenta zo Spišskej Starej Vsi

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Útok nožom na gymnáziu
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára.

Krajská prokuratúra (KP) v Prešove prijala návrh na obžalobu študenta, ktorý podľa polície útočil v Spišskej Starej Vsi a o ďalšom postupe rozhodne. Pre TASR to potvrdila zástupkyňa hovorcu KP Stanislava Sinčáková.

Policajný zbor v utorok (30. 12.) informoval, že ukončili vyšetrovanie v prípade januárového útoku na gymnáziu, pri ktorom prišli o život dve ženy.

Vyšetrovanie útoku je ukončené

„V utorok bol na Krajskú prokuratúru v Prešove vyšetrovateľom Úradu boja proti organizovanej kriminalite, protizločineckej jednotky, expozitúry Východ doručený návrh na podanie obžaloby spolu s na vec sa vzťahujúcim spisovým materiálom a zaistenými vecami. Po oboznámení sa s predloženým spisovým materiálom dozorujúci prokurátor rozhodne o ďalšom procesnom postupe,“ uviedla Sinčáková.

Policajný vyšetrovateľ navrhol obžalovať útočníka, ktorým bol 18-ročný študent školy. „Od začiatku trestného konania boli vykonávané intenzívne a rozsiahle procesné úkony zamerané na dôsledné, nestranné a zákonné objasnenie skutkového stavu. V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené všetky dostupné a relevantné dôkazné prostriedky potrebné na posúdenie veci. Po takmer jedenástich mesiacoch systematickej práce bolo vyšetrovanie ukončené a vyšetrovací spis bol spolu s návrhom na podanie obžaloby predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Prešove,“ uviedla polícia.

Tragédia na gymnáziu v januári

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.

Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

