Von der Leyenová aj Macron sa zúčastnia na rokovaní medzi Zelenským a Trumpom. Zasadne aj „koalícia ochotných“

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, fínsky prezident Alexander Stubb, nemecký kancelár Friedrich Merz a generálny tajomník NATO Mark Rutte potvrdili, že sa zúčastnia na pondelkovom rokovaní medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Prítomná podľa stanice Sky News bude aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.
Trump sa v pondelok stretne so Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu, kam boli pozvaní aj európski lídri. Následne, v prípade, že sa stretnutie bude vyvíjať dobre, plánuje americký prezident zorganizovať ešte v priebehu nasledujúceho týždňa aj trojstranný samit so Zelenským i ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Koalícia ochotných
Von der Leyenová informovala, že v nedeľu privíta Zelenského v Bruseli a obaja sa zúčastnia na videokonferencii takzvanej koalície ochotných, ktorá podľa očakávaní začne o 15:00 hodine SELČ pod vedením Francúzska a Británia. Cieľom je podľa agentúry Reuters posilniť pozíciu Ukrajiny a pomôcť zorganizovať samit medzi Trumpom, Putinom a Zelenským, aby sa uistili, že Ukrajina bude mať miesto za rokovacím stolom, kde sa bude rozhodovať o jej budúcnosti.
Videokonferencia „koalície ochotných“ sa bude konať v nadväznosti na piatkový samit medzi Trumpom a Putinom. Obaja označili stretnutie za produktívne a konštruktívne a zdôraznili, že sa zhodli na viacerých bodoch, no konkrétny plán riešenia vojny na Ukrajine nepredstavili. Trump potom v príspevku na sieti Truth Social vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a vyhlásil, že vojnu ukončí iba priama mierová dohoda.
Nahlásiť chybu v článku