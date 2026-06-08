Filipíny zasiahlo silné zemetrasenie: Budovy sa ľuďom rozpadávali priamo pred očami

Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na pondelok zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, zahynuli najmenej štyria ľudia a ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny cunami na neďalekých pobrežiach. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
Zemetrasenie malo magnitúdu 7,8 a hlásili po ňom tiež výpadky elektriny. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach, po niekoľkých hodinách však výstrahu pred cunami odvolali. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii. Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) najprv uviedlo, že pobrežie Filipín by mohli zasiahnuť vlny vysoké jeden až tri metre, pričom v Indonézii a Malajzii by mohlo ísť o vlny do jedného metra.
Epicentrum sa nachádzalo 13 kilometrov juhozápadne od mesta General Santos so 700 000 obyvateľmi a otrasy vychádzali z hĺbky 35 kilometrov, ukazujú údaje americkej geologickej služby USGS. Došlo k nim o 7.37 h miestneho času (1.37 h SELČ) a nasledovali početné dotrasy.
NEW VIDEO: Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. pic.twitter.com/ULOcQTE3Sp
— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026
Filipíny často postihujú zemetrasenia a výbuchy sopiek vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu obkolesujúcom Tichý oceán. Súostrovnú krajinu zároveň postihuje každoročne asi 20 tajfúnov a tropických búrok.
Zem sa triasla aj inde
Filipíny pritom ani zďaleka nie sú jedinou krajinou, ktorú v posledných dňoch zasiahlo silné zemetrasenie. Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu aj stredné Grécko. Ich epicentrá sa nachádzali v blízkosti ostrova Eubója v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény, ležiacom asi 90 kilometrov južne.
Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12.58 h miestneho času (11.58 h SELČ) neďaleko mestečka Mantudi. Krátko nato zasiahlo tú istú oblasť druhé zemetrasenie s magnitúdou 5,2, ktoré podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku.
💔 First day of school… then the earth shattered everything 😭
A powerful earthquake struck Southern Mindanao at around 7:37 a.m. on Monday, with General Santos City, Sarangani philippines pic.twitter.com/QfefDfiepi
— Benj (@B3n0444) June 8, 2026
Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy. Následne bolo zaznamenaných 20 dotrasov s magnitúdami 2 – 3,5. Riaditeľ Geodynamického inštitútu Vasilis Karastathis pre verejnoprávny telerozhlas ERT uviedol, že hypocentrá oboch otrasov sa nachádzali v hĺbke približne 13 – 15 kilometrov, išlo teda o tzv. plytké zemetrasenia, ktoré bývajú citeľné v širokom okolí.
Na konci minulého mesiaca sa triaslo aj Čile, a to konkrétne 25. mája. Krajinu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,9, Úrady dosiaľ nehlásili žiadne škody ani obete. Zemetrasenie zaznamenali v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke asi 100 kilometrov, priblížil USGS. Otrasy podľa miestnych médií pocítili aj v oblastiach Arica, Antofagasta, Atacama a Tarapacá.
Zemetrasenie narušilo prevádzku v niektorých baniach vo významnom baníckom regióne Antofagasta. Aj v tejto juhoamerickej krajine sú zemetrasenia časté, pričom tamojší obyvatelia považujú zemetrasenia s magnitúdou nižšou ako 7,0 za málo znepokojujúce.
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