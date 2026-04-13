Vodiči si vydýchli: D1 zvládla najnáročnejší test, nový úsek výrazne zrýchlil rannú dopravu do Bratislavy

Ilustračná fotografia diaľnice D1: TASR - Michal Svítok

Nina Malovcová
TASR
Rozšírená D1 zrýchlila rannú dopravu do hlavného mesta.

Zrekonštruovanú a rozšírenú diaľnicu D1 so štyrmi pruhmi v smere do Bratislavy medzi križovatkou Bernolákovo a Zlatými pieskami využili v pondelok ráno tisíce motoristov, ktorí denne cestujú do hlavného mesta.

Kým posledné roky sa pred 8.00 h v križovatke Bernolákovo takmer vždy tvorili kolóny, doprava na úseku do Bratislavy bola počas prvej rannej špičky v pondelok výrazne plynulejšia a bez zásadných problémov. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá vrátila dopravu na zrekonštruovanú a rozšírenú D1 v smere do hlavného mesta v nedeľu (12. 4.) poobede.

Pondelky bývajú najnáročnejšie

„Pritom práve pondelkové rána bývajú najkomplikovanejším dopravným obdobím týždňa. Dvojnásobne to platí v smere od Trnavy do Bratislavy,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Iluistračná foto: TASR – Marko Erd

Podľa diaľničiarov sa skvalitňovanie dopravy v bratislavskom regióne nekončí. Už v minulom roku sa podarilo prepojiť D1 a D4. Prepojenie umožnilo zaviesť zákaz tranzitu cez Prístavný most. „Bratislava je tak odbremenená od 2300 kamiónov denne. V najbližšom období však pribudnú ďalšie vetvy, ktoré ešte zvýšia a skvalitnia dopravu v bratislavskom regióne,“ informovali z mediálnej komunikácie NDS.

Zmeny čakajú aj smer na Trnavu

Najbližší víkend je v prípade dobrého počasia plánované presmerovanie dopravy zo súčasnej trasy na zrekonštruovanú a rozšírenú diaľnicu D1 aj v smere na Trnavu. Motoristi sa tak podľa diaľničiarov dočkajú zvýšenia plynulosti dopravy aj v poobedných špičkách, keď odchádzajú z hlavného mesta.

Presmerovanie si opäť vyžiada dočasnú víkendovú uzáveru D1. Tentokrát v smere na Trnavu. O podrobnostiach budú diaľničiari informovať.

Vážna nehoda na východe Slovenska: Zrazili sa tam dva kamióny, zasahujú všetky zložky

Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
