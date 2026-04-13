Vodiči si vydýchli: D1 zvládla najnáročnejší test, nový úsek výrazne zrýchlil rannú dopravu do Bratislavy

Zrekonštruovanú a rozšírenú diaľnicu D1 so štyrmi pruhmi v smere do Bratislavy medzi križovatkou Bernolákovo a Zlatými pieskami využili v pondelok ráno tisíce motoristov, ktorí denne cestujú do hlavného mesta.
Kým posledné roky sa pred 8.00 h v križovatke Bernolákovo takmer vždy tvorili kolóny, doprava na úseku do Bratislavy bola počas prvej rannej špičky v pondelok výrazne plynulejšia a bez zásadných problémov. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá vrátila dopravu na zrekonštruovanú a rozšírenú D1 v smere do hlavného mesta v nedeľu (12. 4.) poobede.
Pondelky bývajú najnáročnejšie
„Pritom práve pondelkové rána bývajú najkomplikovanejším dopravným obdobím týždňa. Dvojnásobne to platí v smere od Trnavy do Bratislavy,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Podľa diaľničiarov sa skvalitňovanie dopravy v bratislavskom regióne nekončí. Už v minulom roku sa podarilo prepojiť D1 a D4. Prepojenie umožnilo zaviesť zákaz tranzitu cez Prístavný most. „Bratislava je tak odbremenená od 2300 kamiónov denne. V najbližšom období však pribudnú ďalšie vetvy, ktoré ešte zvýšia a skvalitnia dopravu v bratislavskom regióne,“ informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Zmeny čakajú aj smer na Trnavu
Najbližší víkend je v prípade dobrého počasia plánované presmerovanie dopravy zo súčasnej trasy na zrekonštruovanú a rozšírenú diaľnicu D1 aj v smere na Trnavu. Motoristi sa tak podľa diaľničiarov dočkajú zvýšenia plynulosti dopravy aj v poobedných špičkách, keď odchádzajú z hlavného mesta.
Presmerovanie si opäť vyžiada dočasnú víkendovú uzáveru D1. Tentokrát v smere na Trnavu. O podrobnostiach budú diaľničiari informovať.
