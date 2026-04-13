Vážna nehoda na východe Slovenska: Zrazili sa tam dva kamióny, zasahujú všetky zložky

Polícia upozorňuje na uzavretú cestu I/21 na východe Slovenska. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že na serpentínach medzi obcami Šarišský Štiavnik a Rakovčík v okrese Svidník došlo k zrážke dvoch kamiónov.
„Na mieste zasahujú záchranné zložky. Polícia riadi a reguluje dopravu. Obchádzka pre osobné aj nákladné vozidlá vedie po ceste I/21 Stročín smer cesta I/15 Stropkov – Vranov nad Topľou,“ uviedla polícia s tým, že osobné autá môžu využiť aj obchádzkovú trasu od križovatky cesty II/556 Lomné – Fijaš a späť na I/21 smer Giraltovce, a to v oboch smeroch.
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov PZ.
