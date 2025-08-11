Vodič autobusu zo Slovenska zrazil v Rakúsku malého chlapca. Zrejme si to nevšimol a pokračoval v ceste

Štvorročného chlapca z Izraela zachytilo v nedeľu večer v rakúskej obci Kappl v údolí Paznaun v Tirolsku koleso linkového autobusu. V prípade vodiča išlo o slovenského občana, chlapec pri nehode utrpel zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry APA.
Dieťa v spoločnosti otca pri vystupovaní z autobusu spadlo. Autobus sa však rozbehol a chlapca zachytil zadným kolesom. Dvadsaťštyriročný slovenský vodič si to zjavne ani vtedy nevšimol a pokračoval v jazde, uviedla polícia.
Zasahoval vrtuľník
Chlapcovi bola na mieste poskytnutá prvá pomoc a následne ho vrtuľníkom previezli do nemocnice v meste Innsbruck. Vodiča následne vypátrala polícia, dodáva APA.
