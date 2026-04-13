Fico je z Vietnamu nadšený: Zo Slovenska chce most, ktorý ho spojí s Európskou úniou

Slovenská republika chce byť mostom medzi Európskou úniou a Vietnamom. Na tlačovej konferencii s vietnamským premiérom Le Minh Hungom v Hanoji to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Dohodu na strategickom partnerstve medzi Slovenskom a Vietnamom označil za prirodzené pokračovanie strategického partnerstva, ktoré bolo uzatvorené medzi Vietnamom a Európskou úniou, informuje TASR.
„Medzi Slovenskom a Vietnamom neexistujú žiadne otvorené politické otázky. Sme krajiny, ktoré sú historicky mimoriadne silne previazané, sme krajiny, ktoré sa môžu sústrediť na pokračovanie vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce,“ vyhlásil slovenský premiér.
„Chceme byť krajinou, ktorá bude prepájacím mostom medzi Európskou úniou a Vietnamom a sme pripravení v tomto duchu poskytnúť všetky naše skúsenosti,“ zdôraznil. Potenciál na prehĺbenie spolupráce Fico vidí najmä v jadrovej energetike a zbrojnom priemysle.
Zlepšovanie ekonomickej spolupráce
Le Minh Hung uviedol, že SR a Vietnam „rozvíjajú spoluprácu na základe medzinárodného práva“. Premiéri sa zhodli, že je potrebné ho rešpektovať aj v otázke Juhočínskeho mora, ktoré je predmetom sporu medzi Vietnamom a okolitými krajinami.
Vietnamská vláda sa podľa svojho predsedu bude usilovať o zlepšovanie ekonomickej spolupráce, podporovať pôsobenie slovenských firiem vo Vietname a vietnamských firiem na Slovensku. Spolupracovať chce v oblasti obrany a bezpečnosti, vo vede, v technológiách, inováciách a digitalizácii. Vietnam tiež podporuje regulovanú migráciu vysokokvalifikovaných ľudských zdrojov.
Fico ďalej zdôraznil, že vláda SR bude vždy rešpektovať medzinárodné právo, ako aj rozhodnutia každého štátu, akú cestu si vyberie pri spravovaní svojich vlastných záležitostí. „Garantujem, že vláda Slovenskej republiky nebude nikdy zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín,“ deklaroval. Nový vietnamský premiér sa funkcie ujal minulý týždeň a predseda vlády SR ho pozval na oficiálnu návštevu Slovenska.
Zástupcovia oboch krajín počas návštevy slovenskej delegácie podpísali memorandá o porozumení a spolupráci medzi ministerstvami obrany, zahraničných vecí, kultúry, ako aj v oblasti jadrovej energie.
