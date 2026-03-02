Vládny špeciál mieri na Blízky východ: Šutaj Eštok potvrdil najmenej tri repatriačné lety

Foto: Facebook/Matúš Šutaj Eštok

Útok na Irán
Ministerstvo vnútra vysiela ďalšie lety na Blízky východ.

Ministerstvo vnútra (MV) SR vykoná tento týždeň minimálne tri repatriačné lety na Blízky východ. Okrem dvoch letov do jordánskeho Ammánu poletí vládny špeciál aj do ománskeho Maskatu.

Na sociálnej sieti o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). „Prvá rotácia odlieta z Bratislavy zajtra (v utorok 3. marca, poznámka TASR) o 8.10 h miestneho času smerom do Ammánu v Jordánsku. Návrat na Slovensko je plánovaný o 15.00 h miestneho času z letiska Queen Alia International Airport,“ uviedol minister.

Rozvrh letov

Ako doplnil, vládny špeciál poletí do Ammánu aj v stredu (4. 3.). Občanov z Maskatu prepraví vo štvrtok (5. 3.). „Letecký útvar je v nepretržitej pohotovosti a pripravený okamžite reagovať podľa vývoja bezpečnostnej situácie v regióne,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Spojené štáty a Izrael v sobotu (28. 2.) spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.

Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.

