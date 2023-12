Vila „mafiánskeho starostu“ ide do dražby: Luxusná hacienda môže byť aj vaša, nájdete v nej wellness či vlastnú posilňovňu

Obec Dolný Chotár síce počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie obce v Trnavskom kraji, no mediálnej pozornosti napriek tomu neušla. Dôvodom je bývalý starosta František Dora, ktorý bol zapletený do niekoľkých vážnych zločinov a nakoniec ho vlani súdy poslali za mreže na 25 rokov, informuje Index. Okrem trestu odňatia slobody prišiel aj o svoj majetok, pričom práve jeho luxusné sídlo ide už 15. decembra do dražby.

Súkromná posilňovňa, wellness či poľovnícka sieň

Predstava o úspešnom podnikateľovi a dlhoročnom starostovi sa zrútila v roku 2019, keď na jeho dvere zaklopala NAKA. „Dorovci boli zaistení v rámci akcie Valentín, ktorá súvisela s násilnou a majetkovou trestnou činnosťou. Týkala sa piatich vrážd, podvodov a zločinu podporovania zločineckej skupiny sátorovcov,“ píše Index. Ako sa ďalej v článku píše, druhé kolo dražby začne už o pár dní a na nového majiteľa čaká obrovský pozemok a luxusné sídlo.

Ako uvádza portál Pluska, dom bývalého starostu zaujme na prvý pohľad svojou veľkoleposťou, čomu zodpovedá aj cena, ktorá je momentálne stanovená na viac ako 534-tisíc eur. Vo vile sa nachádza okrem veľkých izieb a masívnych kozubov aj privátny wellness so saunou, na nového majiteľa čaká vlastná posilňovňa, či bazén.