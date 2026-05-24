Viete, čo sa stane so psom, keď mu dáte jedlo určené pre ľudí? Odpoveď vás môže prekvapiť

Matej Mensatoris
Kristína Hyriaková
Myšlienka, že jedlo určené pre ľudí je pre psy zlé, vychádza viac z marketingu a nie z vedy.

Ak máte psa, pravdepodobne mu kupujete granuly. Po tisíce rokov však ľudia kŕmili svojich psov zvyškami a pomaly sa ich tráviaci trakt prispôsobil na to, aby ich dokázali tráviť. Na druhej strane, komerčné krmivá pre psy existujú iba niekoľko desaťročí a vznikli sčasti kvôli spracovaniu potravinového odpadu. 

Dnes, po desaťročiach reklám, ktoré prezentujú potravu pre psy ako to najvhodnejšie pre vášho miláčika, si veľa majiteľov myslí, že zvyšky z ich jedla sú pre psy nebezpečné, zatiaľ čo aj tie najlacnejšie granuly sú to, čo pes naozaj potrebuje, uvádza portál Science Alert.

Čo je vyvážená strava pre psy?

V posledných rokoch sa však začalo diskutovať o potrave pre zvieratá a mnohí chovatelia prešli na zdravé, čerstvé, organické a bezobilninové granuly. Je to ale najlepšia voľba? To sa s určitosťou nedá povedať, píše štúdia uverejnená v Journal of Animal Science.

Mnohé z diét pre domáce zvieratá neboli prísne posudzované, aj keď technicky spĺňali normy pre „úplnú a vyváženú stravu“. Nie je však ľahké určiť, čo je vlastne historicky prirodzená strava psa a aký vplyv má moderné jedlo na ich zdravie.

Menej sa vyprázdňujú

Niektoré z výskumov, ktoré sa zamerali na kŕmenie psov jedlom určeným pre ľudí, naznačujú výhody upustenia od granúl. Kŕmenie psov mäsom a zeleninou spôsobilo, že tie mali oveľa menšiu potrebu sa vyprázdňovať.

Kým 12 bíglov dostávalo štandardnú stravu určenú pre psy, ďalšie dostávali potravu určenú pre ľudí. Prvá skupina psov sa vyprázdňovala až trikrát častejšie a objem ich výkalov bol 1,5- až 1,7-násobne väčší.

Znamená to, že živiny v ľudskej potrave sú pre psy lepšie stráviteľné. Ukazuje sa tiež, že ľudská strava spôsobuje v psom čreve rast prospešných baktérií.

Výsledky sa zhodujú aj s predchádzajúcimi štúdiami, v ktorých sa skúmal vplyv čerstvého, vareného a klasického psieho jedla na trávenie. Zistili, že varené jedlo bolo ľahšie stráviteľné, zatiaľ čo surová strava spôsobovala nižšie hladiny cukru, no vyššie hladiny tuku.

Ani vedci si nie sú istí

To ale nemusí znamenať, že potrava určená pre ľudí musí byť zákonite zdravšia. Pred niekoľkými rokmi boli jedlá pre psy bez obilia spojené s vyšším rizikom srdcových chorôb u psov.

Vedci tak nevedia s určitosťou poradiť, čo je pre psy lepšie. Zdá sa, že voľba ostáva na majiteľovi psa, ako aj na jeho samotných preferenciách.

