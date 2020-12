Štúdia prišla s novými závermi. Pes pravdepodobne ľudskej reči nerozumie tak, ako sme si mysleli

Keď ho to naučíte, na povel si ľahne, sadne alebo prinesie hračku. Keď na neho kričíte, tvári sa previnilo a keď sa mu milo prihovárate, pôsobí psík spokojne a šťastne. Do akej miery však naozaj vníma naše slová a ich presný význam?

Dokáže pes naozaj porozumieť vašim slovám?

Každý majiteľ si so svojim domácim miláčikom vytvára špecifické puto. Ak vlastníte psa, iste ste aj vy postrehli, že občas sa zdá, že pes rozumie nielen tomu, čo mu hovoríte, ale aj spôsobu, akým to poviete. Čo však nevieme je, do akej miery pes skutočne rozumie verbálnej komunikácii. Nová štúdia naznačuje, že pes slovám rozumie menej, ako sme si doteraz mysleli, píše portál Science Alert.

Ako informuje štúdia publikovaná prostredníctvom Royal Society Open Science, pes má skvelý sluch a dokáže analyzovať jednotlivé zvuky, z ktorých pozostáva ľudská reč. Podľa budapeštianskych vedcov však pes drobné rozdiely v reči rozoznať nedokáže. Napríklad, nerozlíši dve slová, ktoré pri vyslovení znejú podobne. Aj keď teda pes dokáže so svojím majiteľom komunikovať, počet slov, ktoré dokáže rozoznať, je podľa vedcov veľmi nízky. Prečo je to tak, to sa zatiaľ odhaliť nepodarilo.

Nerozlišujú slová, ktoré sa na seba podobajú

Aby vedci otestovali, do akej miery pes rozumie ľudskej reči, vykonali menší experiment. 40 psíkov bolo v laboratórnych podmienkach pripojených na elektroencefalograf (EEG). Metóda je neinvazívna, vedci k hlavám psíkov pripojili elektródy, ktoré im umožnili sledovať aktivitu mozgu.

Následne bola psíkom pustená nahrávka, na ktorej bola počuteľná séria troch slov. Jedno slovo znamenalo povel „sadni“ (v angličtine „sit“), druhé slovo sa po zvukovej stránke podobalo na povel („sut“) a tretie slovo bolo len vymysleným nezmyslom, ktorý sa na prvé dve slová zvukovo nepodobal („bep“).

Výsledky EEG vyšetrení ukázali, že mozog psa reagoval inak, keď počul známe slovo a inak, keď počul nonsens. Ukázalo sa však, že pes nedokáže rozlíšiť medzi slovami, ktoré znejú podobne, napríklad sit a sut a jeho mozog na ne reaguje rovnako.

Vedci majú niekoľko hypotéz, prečo je to tak. Jedna z nich hovorí, že pes nedokáže rozdiely medzi podobnými slovami rozoznať preto, lebo jeho schopnosť zamerať na ne celú svoju pozornosť je obmedzená. Jednoducho sa nedokáže sústrediť na všetky zložky, z ktorých ľudská reč pozostáva, píše portál Eurekalert.