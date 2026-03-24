Vieme, kto vyhrá Ružu pre nevestu? Fanúšikovia odhalili indíciu, ktorú rodina Adriána neustriehla

V Ruži pre nevestu ostáva už len 11 súťažiacich. V hre sú stále Laura, Sabina, Miška, Sandy, Nikol, Nelly, Monika, Michaela, Marika, Selina a Chiara. Medzi dievčatami sú samozrejme divácke aj Adriánove favoritky, pričom už stihli padnúť nejaké prvé tipy na víťazku celej šou.
Okrem tipov, kto by sa mohol stať Adriánovou vyvolenou, však mal jeden uniknutý detail, ktorý si všimli len pozorní diváci pátrajúci po nápovediach, prezradiť viac. Mnohí sa totiž rozhodli odpoveď hľadať na sociálnych sieťach, rovnako ako to spravili v predošlých sériách. Tentoraz ale nehľadali prsteň z ukážky na fotkách, ale sústredili sa na mená.
Čo ju prezradilo?
Ako zachytil portál TV Fans, už tento týždeň dôjde k výraznému zvratu v šou. Do vily totiž dorazia pokušitelia v podobe dvoch ženíchov, ktorí sa budú snažiť Adriánovi odlákať jeho nápadníčky. Je tak dosť možné, že sa niektorej z nich zapáčia viac oni dvaja, obzvlášť, keď majú s Adriánom obmedzený vzťah a mnohé z nich si s ním ešte nestihli vybudovať hlbšie puto.
Azda najbližšie sú si momentálne s Adriánom Chiara a Sabina, pričom druhú spomínanú sme na víťazku tipovali ešte pred začiatkom šou tiež. Podľa úvodných rozhovorov totiž mala so ženíchom najviac spoločného a zdala sa ako jeho najlepšia voľba.
Podľa toho, koho však sledujú Adriánov otec a ďalší členovia ich rodiny na sociálnych sieťach, to však vyzerá, že to nebude Sabina, kto nakoniec získa ženíchove srdce. Podľa tohto detailu by totiž mohla vyhrať Chiara, ktorú Adrián vrátil do šou, čím nahneval viaceré ružičky.
