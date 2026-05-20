Bývalú poslankyňu Smeru odsúdili: Ide o podvod s dotáciami, takýto dostala trest

Exposlankyňu za Smer-SD Ľubicu Roškovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. V stredu o tom rozhodol Najvyšší súd (NS) SR. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na dva roky so skúšobnou dobou na tri roky.
Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. V prípade zmarenia peňažného trestu dostala Rošková náhradný trest odňatia slobody v trvaní jedného roka. Rozsudok NS je právoplatný. Rošková čelila obžalobe z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu.
Prípad sa ťahal 8 rokov
Najvyšší súd zároveň zrušil rozsudok prvostupňového súdu. Rozhodol aj o tom, že Pôdohospodársku platobnú agentúru nepripúšťa v tomto konaní ako poškodenú stranu. Rošková čelila obžalobe z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu.
Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal v roku 2024 Roškovú za vinnú zo spáchania trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Uložil jej úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní piatich rokov. Pôdohospodárskej platobnej agentúre mala obžalovaná nahradiť škodu vo výške takmer 152.000 eur.
Súd čiastočne modifikoval obžalobnú právnu kvalifikáciu, čím sa znížila trestná sadzba. Priklonil sa k uloženiu trestu na spodnej hranici trestnej sadzby s maximálnou dĺžkou skúšobnej doby. Firma exposlankyne mala podľa obžaloby neoprávnene poberať agrodotácie. Ide o žiadosti z rokov 2016 a 2017. Prípad sa vyšetroval od roku 2018.
Nahlásiť chybu v článku