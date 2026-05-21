Zostalo im 12 miliónov navyše: Peniaze teraz idú rozdeliť, kraj už má plán

Banskobystrickí krajskí poslanci vo štvrtok schválili prerozdelenie prebytku rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške takmer 12 miliónov eur. Predseda kraja Ondrej Lunter informoval, že prostriedky poputujú na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry, do modernizácie škôl, ale aj do zariadení sociálnych služieb.
„Týchto 12 miliónov eur sme schopní investovať práve preto, že sme v minulosti schválili úsporné opatrenia v rámci prevádzky úradu, prevádzky jednotlivých organizácií a šetrenia v rámci BBSK,“ skonštatoval Lunter.
„Investície do škôl sú dlhodobou prioritou“
Ako konkretizoval, približne 2,5 milióna eur pôjde na investície do cestnej infraštruktúry, pričom 500 000 eur z toho vyčlenili pre Banskobystrickú regionálnu správu ciest na zvýšenie rozpočtu určeného na priebežnú údržbu jednotlivých ciest. „Z týchto zdrojov budú spolufinancované dve kľúčové kruhové križovatky v dvoch mestách,“ podotkol Lunter s tým, že pôde o križovatky v Brezne a vo Veľkom Krtíši.
Kraj bude podľa jeho predsedu naďalej pokračovať aj v modernizácii škôl, do tejto oblasti poputujú prostriedky vo výške približne 2,4 milióna eur. Lunter pripomenul, že investície do škôl sú dlhodobou prioritou BBSK a za posledných osem rokov preinvestoval v tejto oblasti viac ako 100 miliónov eur. Poslanci tiež vyčlenili približne 3,3 milióna eur na oblasť sociálnych služieb. Prostriedky podľa Luntera použijú na vykrytie nákladov v tejto oblasti, ktoré priniesla nová legislatíva.
