Úprimný Maštalír po Let’s Dance: Tancu sa bránil mesiace, prečo ho v šou nikdy neuvidíme súťažiť?

Tretie kolo Let’s Dance prinieslo moment, o ktorom diváci hovoria azda viac ako o vypadnutí Vlada Kobielskeho. Hoci sa totiž museli rozlúčiť s jedným zo svojich favoritov, rýchlo si našli druhého. Ten však oficiálne nesúťaží a tak mu v komentároch vo veľkom odkazovali, nech sa prihlási budúci rok.
Ako sme vás informovali v článku, po nedeľnom prenose ľudia nedokázali spustiť oči z Tomáša Maštalíra. Hoci bol na parkete len počas jedného tanca, divákom to stačilo na to, aby zhodnotili, že z neho šiel taký sexepíl, že prekonal aj Janka Koleníka. Práve títo dvaja muži sú pritom často označovaní za najatraktívnejších mužov zo šoubiznisu a tak nie div, že by ich ľudia chceli vidieť na rovnakom parkete častejšie. Pravdepodobne sa to však už znova nestane.
Prečo Let’s Dance nie je pre neho
Po nekončiacich reakciách nadšených fanúšičiek Markíza neváhala a spýtala sa Tomáša Maštalíra, či je šanca, že ho diváci niekedy uvidia v šou ako súťažiaceho. On však rýchlo uviedol veci na pravú mieru a zhasol tieto nádeje.
Na tanečný parket doviedla Maštalíra jeho herecká kolegyňa Gabika Marcinková, s ktorou tvoria roky pár v seriáli Pán Profesor. Práve jemu sa preto rozhodla venovať tento tanec a z jeho slov sa zdá, že ho táto ponuka dosť prekvapila. Priznal: „Ja som nevedel, či to myslí vážne. Nevedel som, či to nie je nejaký vtip, pretože som sa dopočul, že to má byť niekto, kto v životoch súťažiacich niečo znamená.“ Presviedčať ho pritom mala celé mesiace. „Ale čo by som pre kolegyňu neurobil,“ poznamenal herec.
Pochvalu výkonu pritom nedostal len od divákov, ale tiež od moderátora. Na jeho prekvapenie však s jeho slovami Maštalír nesúhlasil. „Ja si to nemyslím. Preto sa ani v tom necítim nejak extra komfortne a sebaisto už vôbec nie, takže keď treba pracovne niečo, v nejakom projekte, tak sú ľudia, ktorí ma k tomu dokážu dokopať,“ priznal ohľadom tanca.
„Myslím, že keď už ma také dlhé roky nezlomili, tak neviem, či ešte existuje nádej,“ dodal herec priamo k Let’s Dance. „Je to strašná drina,“ povedal k tomu a vysvetlil, že po tom, ako videl svojich kolegov za tie roky, ako ich to vysililo a koľko vecí museli pre to odsunúť, keďže je to časovo náročné, zhodnotil, že nevie, či by toho bol schopný tiež.
Nahlásiť chybu v článku