Vianočné trhy 2025: Už o pár hodín sa začínajú vo viacerých mestách, pozrite si prehľad, aby vám nič neuniklo

Slovenské krajské mestá sa postupne menia na predvianočné mestečká plné svetiel, hudby, punču a stánkov s tradičnými dobrotami. Adventná sezóna sa začína v rôznych termínoch od 24. novembra do 5. decembra a väčšina miest pripravila program, ktorý potrvá až do posledného dňa roka.
Podľa aktuálnych údajov samospráv sa trhy v krajských mestách otvárajú aj v priebehu najbližších dní. Žilina odštartovala 24. novembra. Prešov 25. novembra. Bratislava otvorila stánky 27. novembra. Trnava a Nitra dnes (28. novembra). Banská Bystrica takisto 28. novembra. V Košiciach sa začínajú 1. decembra a Trenčín ich otvorí 5. decembra. Všetky mestá si pritom pripravili vlastný program, výzdobu a sprievodné podujatia, ktoré vytvoria počas adventu jedinečnú atmosféru v jednotlivých regiónoch.
Žilina otvorila trhy ako prvá už 24. novembra
Žilinské vianočné trhy začali 24. novembra a potrvajú do 31. decembra. Slávnostné otvorenie s programom a rozsvietením Mariánskeho námestia prebehne 28. novembra. Mesto avizovalo koncerty aj výzdobu na viacerých miestach vrátane Námestia Andreja Hlinku.
Prešov odštartoval 25. novembra, po sviatkoch pokračuje do Silvestra
Prešovské vianočné trhy sú otvorené od 25. novembra do 23. decembra. Po dvojdňovej prestávke sa návštevníci môžu vrátiť 26. decembra a trhy potrvajú do 31. decembra. V centre mesta bude takmer sedemdesiat stánkov, pripravený je kultúrny program aj tradičný Primátorský punč.
Bratislava začala 27. novembra
Bratislavské trhy sa otvoria 27. novembra a potrvajú do 6. januára. Hlavné mesto avizuje tradičné stánky, výzdobu a vianočnú atmosféru na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí.
Trnava otvára 28. novembra
Trnavské adventné trhy sa budú konať od 28. novembra do 22. decembra. Trojičné námestie sa zaplní remeselnými stánkami, tradičnými výrobkami aj sviatočnou výzdobou.
Nitra začína 28. novembra a necháva mestečko otvorené až do Silvestra
Nitra otvorí vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí 28. novembra. Otvorené bude až do Silvestra, s výnimkou dní od 24. do 26. decembra. Súčasťou adventu bude program, výzdoba inšpirovaná historickými zvonmi, mikulášsky sprievod a veľké vyhliadkové koleso.
Skalica otvára 28. novembra
V Skalici sa trhy začnú 28. novembra o pätnástej hodine. Návštevníkov čaká tradičné vianočné námestie s remeselníkmi, miestnymi výrobcami, punčom a kultúrnymi vystúpeniami.
Banská Bystrica spúšťa trhy 28. novembra
Banskobystrické trhy sa začnú 28. novembra. Remeselné stánky budú otvorené do 21. decembra, gastrozóna však ostane v prevádzke až do 1. januára. Výzdoba a program budú sústredené na Námestí SNP a na Námestí Štefana Moyzesa.
Zvolen rovnako začína 28. novembra
Vo Zvolene v piatok večer otvoria tradičnú Vianočnú dedinu, ktorá bude aj tento rok centrom zimnej kultúry pod Pustým hradom. V piatok rozsvietia aj mestskú výzdobu.
Súčasťou večerného otvorenia série predvianočných a adventných podujatí budú aj ohňová šou v podaní šermiarskej skupiny a koncert. Predstaví sa zoskupenie, ktoré využíva svoje hlasy a žiadne hudobné nástroje. Ľudia budú mať k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostanú aj remeselníci a domáce výrobky.
Príchod Mikuláša s balíčkami a rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční 6. decembra o 17.00 h. Okrem toho sa najmenší môžu zabaviť v nafukovacom labyrinte, na námestí im bude k dispozícii od 13.00 do 19.00 h.
Martin otvára trhy 29. novembra
V Martine sa trhy uskutočnia od 29. novembra do 31. decembra. Mesto pripravuje vianočné mestečko s tradičnými stánkami a rodinnou atmosférou.
Nové Zámky začínajú 30. novembra
Vianočné trhy v Nových Zámkoch sa otvoria 30. novembra a potrvajú do 23. decembra.
Košice začínajú 1. decembra
Košické trhy začnú 1. decembra a potrvajú do 31. decembra. Predvianočná časť potrvá do 23. decembra, po sviatkoch budú trhy pokračovať od 26. do 31. decembra.
Galanta otvára 5. decembra
Galantské trhy sa budú konať od 5. decembra do 1. januára. Mesto pripravuje sviatočnú výzdobu aj stánky v centre.
Trenčín spúšťa otvorenie 5. decembra
Trenčianske vianočné trhy budú v prevádzke od 5. decembra do 23. decembra. Mierové námestie doplnia stánky aj kultúrne vystúpenia.
Lučenec rozsvieti hlavný strom 5. decembra, trhy budú 12. a 13. decembra
V Lučenci je už rozmiestnených jedenásť vianočných stromčekov. Hlavný stromček na Námestí republiky rozsvieti Mikuláš 5. decembra. Trhy prebehnú 12. a 13. decembra a budú doplnené ďalšími podujatiami vrátane zbierok pre útulok a tradičného Vianočného behu.
Senec otvára 12. decembra
Vianočné trhy v Senci budú od 12. do 22. decembra. Mesto pripravuje sviatočnú atmosféru zameranú najmä na rodiny.
Ružomberok sa pridá 12. decembra a potrvá až do 31. decembra
Ružomberské trhy sa začnú 12. decembra a prvýkrát potrvajú až do Silvestra. Program prinesie vystúpenia umeleckých škôl, hudobné večery aj Čarovnú zónu v parku. Mesto potvrdilo, že cieľom je vyjsť v ústrety obyvateľom prichádzajúcim na sviatky domov.
