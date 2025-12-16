Vianoce na tanieri: Väčšina Slovákov minie na štedrú večeru do 100 eur. Priplácame si najmä za upratovanie

Okrem výdavkov na vianočné darčeky musia slovenské domácnosti počítať aj s nákladmi na štedrovečerné pohostenie a v mnohých prípadoch aj s výdavkami na predvianočné upratovanie. Najviac domácností plánuje minúť na štedrú večeru od 50 do 100 eur, pod hranicu 50 eur sa chce zmestiť približne tretina opýtaných. Vyše 200 eur si môže dovoliť minúť päť percent rodín. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit.
Prieskum zároveň ukázal, že šiestich z desiatich opýtaných sa týka aj tradičné veľké predvianočné upratovanie. Väčšina domácností ho zvláda vo vlastnej réžii, no osem percent si túto službu zabezpečuje prostredníctvom profesionálov. Najčastejšie za ňu zaplatia do 100 eur.
Podobné čísla ako vlani
Najväčšia časť domácností, konkrétne 35 percent, plánuje minúť na kompletnú štedrú večeru od 50 do 100 eur. Ďalších 22 percent počíta s výdavkami v rozmedzí 20 až 50 eur. Štyri percentá domácností uviedli, že sa chcú zmestiť pod hranicu 20 eur. Naopak, 17 percent respondentov plánuje minúť od 100 do 150 eur a päť percent prekročí hranicu 200 eur.
„Dáta z prieskumu ukázali, že nižšie sumy za štedrú večeru sa častejšie týkajú ľudí zo Žilinského kraja. Vyššie výdavky, konkrétne od 150 do 200 eur, častejšie uvádzali viac ako päťčlenné domácnosti, čo súvisí s väčším množstvom potrebných surovín. Náklady nad 200 eur zasa častejšie deklarovali domácnosti s mesačným príjmom od 3000 do 4000 eur,“ uviedol analytik Home Credit Jaroslav Ondrušek.
Podľa jeho slov sú plánované výdavky na štedrú večeru vo všeobecnosti podobné ako vlani. „Kým minulý rok minulo 100 až 150 eur 13 percent opýtaných, tento rok je to o štyri percentuálne body viac,“ doplnil.
Predvianočné upratovanie robí pravidelne 59 percent respondentov, ďalších 33 percent ho vykonáva príležitostne. „Komplexné upratovanie je častejšie u obyvateľov Prešovského kraja a u mladých ľudí vo veku od 18 do 26 rokov. Menej často ho deklarovali obyvatelia hlavného mesta,“ priblížil Ondrušek.
Z tých, ktorí si upratovanie objednávajú, zaplatí 47 percent sumu od 50 do 100 eur. Vlani pritom v tejto cenovej kategórii figurovalo len 24 percent respondentov. Dvadsať percent zaplatí od 100 do 150 eur a desať percent uviedlo výdavky presahujúce 200 eur.
Nahlásiť chybu v článku