Po reklame aj relácia: Fero Joke sa stiahol zo silvestrovského programu. Televízia jeho rozhodnutie rešpektuje

Foto: Instagram/ fero_joke / Fun rádio (by Boris Holečko)

Dana Kleinová
Fero Joke sa rozhodol nevystúpiť v silvestrovskom programe.

Nedávno internet zaplavila kauza spojená s komikom Ferom Jokeom. Fanúšikovia Jakub a Matúš zverejnili video, v ktorom vysvetlili, čo sa malo diať po tom, ako komika požiadali o spoločnú fotografiu. K obvineniam z nevhodných dotykov sa neskôr vyjadril aj samotný Fero a verejne sa ospravedlnil

„Sám sebe som veľkým kritikom a tieto dni vyhodnocujem, ako vzniknutú situáciu využiť pre rast a zlepšenie. Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Po odchode ľudí z podniku som medzi kamarátmi vypil viac, než bolo zdravé a to ovplyvnilo moje vyhodnocovanie situácie,“ napísal František Košarišťan na sociálnej sieti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

Svoj čin oľutoval, prišli však následky

Celá situácia však má ešte ďalšiu dohru. Komik mal totiž viacero spoluprác, azda najznámejšiu so supermarketom Tesco, pričom vystupuje aj v ich vianočnej reklame. Ako informoval portál Aktuality, Tesco stiahlo reklamný spot nielen z obrazoviek, ale tiež z online priestoru.

„Uvedomujeme si situáciu a preverili sme ju. Ďalšia spolupráca nie je naplánovaná,“ uviedla pre Aktuality hovorkyňa spoločnosti Mária Zerzanová. Tam však koniec spoluprác neskončil.

Fero Joke sa mal na obrazovkách objaviť nielen počas reklamnej pauzy. Podľa informácií portálu Aktuality mal Fero vystúpiť v špeciálnej silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko, ktorá sa oficiálne presúva z programu verejnoprávnej televízie na obrazovky TV JOJ. Prvýkrát tak diváci uvidia tento formát v novej zostave, kde sa ako kapitáni predstavia Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra. V jednom z ich tímov mal byť spomínaný komik. To sa však už nestane.

„Fero Joke sa sám rozhodol neúčinkovať v silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko. Jeho rozhodnutie sme plne rešpektovali a akceptovali,“ znie oficiálne vyjadrenie televízie JOJ, ktoré získal portál Aktuality.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po výstupe v ringu prišlo vytriezvenie: Dorota z Farmy priznala, že to na Fight Night…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac