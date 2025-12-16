Po reklame aj relácia: Fero Joke sa stiahol zo silvestrovského programu. Televízia jeho rozhodnutie rešpektuje

Nedávno internet zaplavila kauza spojená s komikom Ferom Jokeom. Fanúšikovia Jakub a Matúš zverejnili video, v ktorom vysvetlili, čo sa malo diať po tom, ako komika požiadali o spoločnú fotografiu. K obvineniam z nevhodných dotykov sa neskôr vyjadril aj samotný Fero a verejne sa ospravedlnil.
„Sám sebe som veľkým kritikom a tieto dni vyhodnocujem, ako vzniknutú situáciu využiť pre rast a zlepšenie. Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Po odchode ľudí z podniku som medzi kamarátmi vypil viac, než bolo zdravé a to ovplyvnilo moje vyhodnocovanie situácie,“ napísal František Košarišťan na sociálnej sieti.
Svoj čin oľutoval, prišli však následky
Celá situácia však má ešte ďalšiu dohru. Komik mal totiž viacero spoluprác, azda najznámejšiu so supermarketom Tesco, pričom vystupuje aj v ich vianočnej reklame. Ako informoval portál Aktuality, Tesco stiahlo reklamný spot nielen z obrazoviek, ale tiež z online priestoru.
„Uvedomujeme si situáciu a preverili sme ju. Ďalšia spolupráca nie je naplánovaná,“ uviedla pre Aktuality hovorkyňa spoločnosti Mária Zerzanová. Tam však koniec spoluprác neskončil.
Fero Joke sa mal na obrazovkách objaviť nielen počas reklamnej pauzy. Podľa informácií portálu Aktuality mal Fero vystúpiť v špeciálnej silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko, ktorá sa oficiálne presúva z programu verejnoprávnej televízie na obrazovky TV JOJ. Prvýkrát tak diváci uvidia tento formát v novej zostave, kde sa ako kapitáni predstavia Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra. V jednom z ich tímov mal byť spomínaný komik. To sa však už nestane.
„Fero Joke sa sám rozhodol neúčinkovať v silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko. Jeho rozhodnutie sme plne rešpektovali a akceptovali,“ znie oficiálne vyjadrenie televízie JOJ, ktoré získal portál Aktuality.
