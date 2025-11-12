Verili, že ich syn je posadnutý démonom: Rodičia utýrali trojročné dieťa na smrť, vážilo len sedem kilogramov

Rakúskom otriasa jeden z najdesivejších prípadov posledných rokov. V máji 2024 zomrel v okrese Kufstein trojročný chlapec, ktorý si podľa obžaloby prešiel nepredstaviteľným utrpením. Prokuratúra v Innsbrucku teraz obžalovala jeho rodičov za mučenie, obmedzovanie osobnej slobody a vraždu.
Vyšetrovanie odhalilo detaily, ktoré pripomínajú horor, nie realitu. Zdrojom informácií je rakúsky denník Krone.at, ktorý cituje vyjadrenia Hansjörga Mayra, hovorcu innsbruckej prokuratúry. Podľa obžaloby mali 27-roční rodičia svojho syna „úmyselne utýrať na smrť“ počas niekoľkých mesiacov, od decembra 2023 až do mája 2024. Chlapec zomrel na Turíčnu nedeľu 19. mája 2024.
„Izolovali ho, ponižovali a bili“
Niekoľko dní po tragédii boli rodičia hospitalizovaní pre psychický kolaps a následne zadržaní. Odvtedy sú vo väzbe v Innsbrucku. Vyšetrovanie ukázalo, že ich správanie bolo dlhodobé, premyslené a sadistické.
„Podľa šokujúcich výsledkov vyšetrovania rodičia dieťa psychicky aj fyzicky týrali tým najkrutejším spôsobom. Izolovali ho od zvyšku rodiny, zatvárali, ponižovali a zastrašovali. Bili ho vareškou, zväzovali mu ruky a nohy plastovými páskami, niekedy mu zakrývali oči. Pripútavali ho k vodovodným batériám v kúpeľni a nechávali celé hodiny v tme,“ uviedol hovorca prokuratúry. Podľa obžaloby ho dokonca „zavesili na držiak sprchy a polievali ľadovou alebo veľmi horúcou vodou“.
Zatvárali ho do zásuvky a vyhladovali ho
Týmto však utrpenie nekončilo. „Držali ho nahého alebo len v plienke, zavretého v zásuvke, kde musel aj celý týždeň tráviť 22 hodín denne vo vlastných výkaloch. Spával na rošte bez matraca, cielene ho hladovali a nedávali mu dostatok tekutín,“ dodal Mayr. Chlapec zomrel v noci z 18. na 19. mája 2024.
Pitva ukázala, že zomrel na následky extrémneho vyčerpania a podvýživy. Pri výške 94 centimetrov vážil len niečo vyše sedem kilogramov. „Zomrel sám, nahý, v tme, po mesiacoch utrpenia, ktoré mu spôsobili jeho vlastní rodičia,“ dodal hovorca.
Rodičia verili, že v ňom prebýva démon
Rodina žila v ťažkej finančnej situácii a veľmi uzavretým spôsobom. Trojročný chlapec bol jedným zo štyroch detí. Podľa prokuratúry rodičia „utiekli do vymysleného mystického sveta“, v ktorom verili, že „v tele ich syna prebýva démon, ktorý spôsobuje ich nešťastie“.
Vyšetrovanie ukázalo, že rodičia sa o týraní dieťaťa rozprávali v správach aj e-mailoch. „Vzájomne sa podporovali v tom, že chlapec musí byť zničený. Niektoré činy si dokonca nahrávali a sledovali cez kameru naživo,“ uviedla prokuratúra. Správy, fotografie a videá, ktoré polícia získala, sa stali kľúčovými dôkazmi v obžalobe.
Boli príčetní, hoci trpeli poruchou osobnosti
Matka sa k činu priznala a tvrdila, že „v synovi žil démon“. Otec vyjadril ľútosť, no odmietol vypovedať. Podľa znaleckého posudku obaja trpeli poruchou osobnosti so sadistickými črtami, no boli príčetní, teda plne trestne zodpovední.
Rodičia budú čeliť súdu na Krajinskom súde v Innsbrucku, kde sa budú musieť zodpovedať z činov, ktoré Rakúsko označilo za jeden z najbrutálnejších prípadov detského týrania v histórii krajiny.
Nahlásiť chybu v článku