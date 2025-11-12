Putinove ruky opäť zaujali svet: Kŕčovité pohyby vyvolali špekulácie o jeho zdraví, nie je to prvýkrát

Ruský prezident Vladimir Putin neúmyselne upútal pozornosť svojím vzhľadom počas návštevy Samarskej oblasti. Na fotografiách a videách mal kŕčovito zovreté ruky a výrazne viditeľné žily, najmä na pravej ruke, čo vyvolalo špekulácie o jeho zdravotnom stave.
Putin minulý týždeň zavítal do mesta Samara, kde sa podľa oficiálnych informácií Kremľa zúčastnil fóra o rozvoji športu a prezrel si miestne športové zariadenia. Práve pri tejto návšteve ľudí upútali jeho ruky, ktoré pôsobili nezvyčajne napäto.
What’s with Putin’s hands in this video? https://t.co/hF5yqgEFei pic.twitter.com/xl5Wopj2ID
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 9, 2025
Nie je to prvýkrát
Videá ohľadom zvláštnych reakcií Putinových rúk nie sú ojedinelé. Najznámejšie je asi video z roku 2022, kde sa ruský prezident kŕčovito drží stola.
⚡️#Putin called the storming of #Azovstal‚s industrial zone in #Mariupol unreasonable and ordered its cancellation. pic.twitter.com/ieGFVIqqEr
— NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2022
Rôzne zahraničné médiá spomínajú napríklad Parkinsonovu chorobu, samotný Kremeľ však všetky tieto tvrdenia odmieta.
