Veľký úspech: Slovenský podnik patrí medzi najlepšie na svete a vy ste ho možno nikdy nenavštívili. Získal prestížnu cenu

O Slovensku sa hovorí v zahraničí, a v dobrom. Spoznali sme najlepšie bary z celého sveta a medzi špičku sa zaradil podnik, ktorý sídli v našom hlavnom meste.
V rebríčku The World’s 50 Best Bars 2025 (50 najlepších barov sveta pre rok 2025) sa na prvom mieste umiestnil Bar Leone so sídlom v Hongkongu. Druhá priečka patrí mexickému podniku Handshake Speakeasy a ak by ste chceli navštíviť držiteľa bronzového ocenenia, museli by ste sa vybrať do Barcelony a hľadať Sips.
Unikátne ocenenie pre náš podnik
Skvelou správou je, že v takejto luxusnej spoločnosti sa ocitol aj slovenský bar. Bratislavský Mirror Bar sa môže pochváliť skvelou pozíciou, dostal sa na 25. miesto a získal ocenenie „Disaronno Highest New Entry Award 2025“, teda sa stal najvyššie umiestneným nováčikom v rebríčku.
Mirror Bar sídli v hoteli Radisson Blu Carlton a bol vyzdvihnutý za to, že sa mu podarilo nájsť rovnováhu medzi nadčasovou eleganciou a inovatívnym prístupom.
Nazreli sme do jeho menu, ktoré ponúka také chuťovky ako drinky T. G. Masaryk za 17 eur, Elton John Cosmopolitan v rovnakej cenovke či Ľudovít Štúr Bamboo za 15 eur.
V minulosti bar už získal aj ďalšie ocenenia, takže môžeme byť hrdí na to, čo doma máme.
