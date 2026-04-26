Veľký športový úspech: Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov získal piaty titul majstra Európy

Aktuálna správa
Jakub Baláž
TASR
V nedeľnom finále voľnoštýlovej kategórie do 74 kg na európskom šampionáte v Tirane zdolal Turana Bajramova z Azerbajdžanu.

Salkazanov tak nadviazal na svoje triumfy z rokov 2021 – 2024. V albánskej metropole dokonale využil absenciu Zaurbeka Sidakova i ďalšieho favorita a obhajcu titulu Čermena Valieva.

V sobotu zažil víťazný vstup do šampionátu, keď si vo štvrťfinále poradil 2:1 s Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou. V dramatickom semifinále potom dokázal tesne pokoriť maďarského reprezentanta Murada Kuramagomedova (1:1 na technické body, 3:1) a po dvoch rokoch tak opäť postúpil do boja o zlato. V ňom s Bajramovom uspel na body.

Tridsaťročný rodák zo Severného Osetska, ktorý reprezentuje Slovensko od roku 2018, sa tak opäť vrátil na trón európskeho šampióna. Vlani v Šamoríne mu európsky titul unikol, keď na domácej pôde získal „len“ bronz. Okrem toho má v zbierke aj štyri cenné kovy z MS – dve strieborné (2021, 2022) a dve bronzové medaily (2019, 2025).

Slovenskí zápasníci si tak odnášajú z Tirany dve medaily. Okrem Salkazanova sa prebojoval do finále aj Batyrbek Cakulov, ktorý získal striebro vo voľnom štýle do 97 kg.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac