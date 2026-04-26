Veľké ukrajinské útoky v noci zasiahli ruské rafinérie, ale aj Krym. Cieľom bolo spôsobiť hospodárske škody

Jakub Baláž
Ukrajinské drony v noci na nedeľu zasiahli v Rusku ropnú rafinériu, chemický závod, ako aj niekoľko vojenských objektov na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove.

Tieto útoky si vyžiadali najmenej jednu obeť, informovali agentúry AFP a DPA.

Ukrajinská armáda pri útoku v meste Jaroslavľ na severovýchode európskej časti Ruska zasiahla miestnu rafinériu, kde následne vypukol požiar. Rozsah škôd sa ešte vyhodnocuje. Zasiahnutá rafinéria je označovaná za strategicky významnú a patrí medzi kľúčové zariadenia ruského ropného spracovateľského priemyslu s kapacitou približne 15 miliónov ton ropy ročne.

Útoky severne od Moskvy či na Kryme

Ďalší útok bol hlásený z Vologdskej oblasti severne od Moskvy. Podľa oblastného gubernátora Georgija Filimonova ukrajinské drony zasiahli v meste Čerepovec závod na výrobu fosfátových hnojív. Odvetvie výroby hnojív v Rusku prináša štátu významné devízové príjmy. Ukrajinské útoky na ropný, hnojivársky a zbrojársky sektor majú podľa Kyjeva spôsobiť hospodárske škody a obmedziť financovanie vojny, pripomenula AFP.

Ukrajinské drony zasiahli aj Krymský polostrov, kde sídli ruská námorná základňa. Ruskom dosadený gubernátor mesta Sevastopol Michail Razvožajev označil nočný útok na mesto za jeden z doteraz najzávažnejších. Uviedol, že v rôznych častiach prístavného mesta bolo poškodených 34 bytových domov, ako aj rodinné domy a autá. Trosky dronov spôsobili lokálne požiare a poškodili trolejové vedenie železnice, čo viedlo k meškaniam vlakov.

Ukrajinská bezpečnostná služba SBU vo svojom vyhlásení k nočným útokom uviedla, že jej jednotky špeciálneho určenia uskutočnili útok na námornú základňu v Sevastopole, pri ktorom boli poškodené dve výsadkové lode a veliteľské centrá.

Samostatný útok na neďalekú leteckú základňu Belbek mal podľa SBU za následok zničenie stíhačky MiG-31 a technických zariadení. Ruská strana sa k týmto útokom nevyjadrila a ich nezávislé overenie nebolo možné, podotkla AFP.

