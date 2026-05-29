Veľké júnové osvieženie: Sútok na Devíne namieša dokonalý festivalový vibe

Multižánrový festival MMB sa uskutoční 13. júna 2026 v areáli hradu Devín a prinesie svieži mix hudby, diskusií, súčasného umenia, workshopov, rodinných aktivít aj komunitných stretnutí.Na hrade Devín vystúpia výrazné mená súčasnej slovenskej hudobnej scény: Fallgrapp, FVCK_KVLT, Zabiť Františka, Tereza Pavlíková či Vojtik.
Hudobný line-up doplní program, ktorý reaguje na miesto, kde sa festival odohráva – na hrad, Dunaj, históriu Devína aj súčasnú Bratislavu. „Sútok nevnímame iba ako hudobný festival. Zaujíma nás, čo dnes znamená tráviť čas spolu vo verejnom priestore, aké mesto chceme vytvárať a ako môže kultúra prepájať rôzne komunity. Hrad Devín sa preto na jeden deň stane miestom osviežujúceho mixu hudby, histórie, súčasného umenia aj mestských tém,“ hovorí riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová.
Výraznou súčasťou festivalu budú workshopy, umelecké intervencie a participatívne aktivity. Kolektív Kunterakt vytvorí v areáli hradu site-specific inštaláciu z textilného odpadu, ktorú bude môcť publikum počas dňa meniť, dopĺňať a spoluvytvárať.
Počas celého trvania festivalu bude prístupná aj interaktívna umelecká inštalácia Zuzany Slivkovej, ktorá jeden zo stromov v areáli hradu Devín premení na miesto manifestácie želaní pre budúcnosť Bratislavy. Priania návštevníčok a návštevníkov sa stanú súčasťou stromu a budú môcť symbolicky rásť spolu s ním. Manifestrom nájdete hneď vedľa hlavného pódia.Sieťotlačové štúdio Pes Press prinesie na Stredný hrad workshop výroby vlastného zinu. Tanečnica a choreografka Chilli rozhýbe festival workshopom Moves & Grooves, ktorý prepája klubovú a street dance kultúru.
V komunitnej zóne sa predstaví aj LOOM – mestské centrum na podporu ľudí s cudzineckým pôvodom. Návštevníctvo tam nájde oddychovú atmosféru, tetovanie henou, workshopy aj malé občerstvenie.
Súčasťou programu bude diskusné pódium denníka SME, ktoré otvorí témy identity mesta, občianskej solidarity aj budúcnosti kultúry. Podcast Dejiny prinesie debatu o kríze mestskej identity Bratislavy. Historička Agáta Šústová Drelová sa bude s kunsthistoričkou Katarínou Haberlandovou a historičkou architektúry Laurou Krištekovou rozprávať o tom, ako politické režimy, urbanizmus či architektúra formovali obraz hlavného mesta.
Diskusná séria Kapitalks otvorí tému nádeje a solidarity v čase spoločenskej polykrízy. V diskusii s názvom Nádej v čase beznádeje budú Viktória Citráková, Richard Hronský a Martina Kedrová spolu s moderátorkou Evou Vozárovou hovoriť o komunitnej pomoci, občianskom organizovaní aj o tom, ako dnes prežíva kultúra v podmienkach narastajúcej nestability.
Svoje projekty predstaví aj Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ). Prepája v nich históriu hradu Devín s ochranou prírody – od historickej bylinkovej záhrady až po „živé kosačky“, ktoré pomáhajú udržiavať vzácne stepné biotopy v areáli hradu.Všetko toto a ešte viac zažijete len na Sútoku – kompletný program festivalu nájdete nižšie v tlačovej správe.
Festivalový deň sa začne o 11.30 h dvoma komentovanými prehliadkami areálu hradu Devín. Brány festivalu sa otvoria už o 10.00 h.
Vstupenky od 10 eur sú dostupné v predpredaji na stránke www.festivalsutok.sk. V deň festivalu budú vstupenky v predaji aj na bráne hradu Devín v cene od 15 eur.
Hudobný line-up
16.00
Zabiť Františka & Tereza Pavlíková
Areál festivalu
17.00
Otec Mirec b2b fralaa
Horný hrad
18.30
Fallgrapp
Hlavné pódium
20.00
FVCK_KVLT
Hlavné pódium
21.00
Vojtik
Hlavné pódium
22.00
wyme b2b Helena Lua
Stredný hrad
Workshopy a komunitný program:
10.00 – 24.00
Manifestrom
Pri hlavnom pódiu
Interaktívna site-specific inštalácia Zuzany Slivkovej pretvorí jeden zo stromov v areáli hradu Devín na miesto manifestácie. Priania pre budúcnosť Bratislavy sa stávajú súčasťou stromu a my ich nechávame rásť. Možno sa nakoniec takto pretavia do skutočnosti.*
13.00 – 16.00
Výtvarka na hrade
Ateliér Devín
Tvorba objektov z prírodných materiálov, ktoré ponúkajú brehy Dunaja. Prírodniny doplníme drôtikmi, textilom, korálikmi či gombíkmi a využijeme jednoduché techniky viazania, opletania či maľby. Menší návštevníci si namaľujú kamene akrylovými farbami, starší si ich môžu dotvoriť aj drôtovaním. Workshop je vhodný pre deti, mládež aj dospelých (deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby).
14.00 – 14.45
BROZ: Príbehy z hradnej apatieky
Komunitná zóna
Pozývame vás na prehliadku novovzniknutej historickej bylinkovej záhrady, ktorú sa nám v BROZ podarilo zrealizovať vďaka spolupráci s tými najpovolanejšími. Tento projekt je výsledkom odborných vedomostí tímu z hradu Devín, krajinnej architektky, botaničky a odborníčky na permakultúru a entomológa. Príďte si oddýchnuť v priestore, kde sa zastavil čas, a dozviete sa, ako sme spoločnými silami prepojili históriu hradu s praktickou ochranou prírody.
15.00 – 18.00
Kunterakt: Site-specific inštalácia a workshop
Muničný sklad
Dočasná socha vytvorená kolektívom Kunterakt skúma redefiníciu odpadu z textilných materiálov prostredníctvom priestorovej site-specific inštalácie. Samotný objekt spochybňuje nemenné (ne)fungovanie módneho cyklu, skúma jeho hranice a pozýva návštevníctvo, aby narušilo jeho štruktúru.Workshopy kolektívu Kunterakt sú zamerané na prácu s textilným odpadom a kolaboratívnu tvorbu. Účastníctvo workshopov experimentuje s odrezkami, prebytkovými materiálmi a hľadaním nových možností rekonštrukcie už existujúcich odevov.
16.00 – 17.00
Moves & Grooves: Tanečný workshop s Chilli
Stredný hrad – priekopa
Na workshope sa naučíš základy pohybu a spoznáš prvky rôznych tanečných techník a štýlov (najmä z klubovej a pouličnej kultúry) a ich spoločenský kontext. Cez improvizáciu a jednoduché kroky sa budeš môcť rozhýbať ešte predtým, ako vypukne festivalová párty.
16.00 – 17.00
LOOM: Chill, workshopy a snacky
Komunitná zóna
Príďte spoznať LOOM – mestské centrum na podporu ľudí s cudzineckým pôvodom. Čaká vás oddychová atmosféra, tetovanie henou, workshopy aj mini snacky.
17.00 – 19.00
Pes Press: Workshop výroby zinu
Muničný sklad
Pes Press je sieťotlačové štúdio troch ilustrátoriek so sídlom v Novej Cvernovke. Na workshope ukážu rôzne prístupy vo výrobe zinov a budete mať možnosť preskúmať, čo všetko sa za slovom zine môže skrývať. Z workshopu si, samozrejme, odnesiete svoj zine.
18.00 – 18.30
BROZ: Živé kosačky na hradnom kopci
Komunitná zóna
Máte radi výhľady z Devína? Za ich krásou a druhovou rozmanitosťou nestoja len stroje, ale najmä naše štvornohé posily. Pozývame vás na netradičnú prechádzku hradným areálom, kde vám ukážeme, prečo je pastva kľúčom k záchrane vzácnych stepných biotopov.Začiatok formulára Spodná časť formulára
Komentované prehliadky
11.30 – 12.30
MMB: Čo vieme o hrade Devín?
Areál hradu Devín
Správkyňa hradu Petra Palíková Kohútová vás zoberie na prehliadku, ktorá ukazuje Devín tak, ako ho bežne nevidno – cez súčasné poznatky a návštevu miest, ktoré sú inak uzavreté. Namiesto klasickej trasy sa vydáte mimo hlavných okruhov, do zákutí zrúcanín a tichých priestorov hradného areálu. Devín sa tu ukazuje v detailoch, ktoré pri bežnej návšteve ľahko miniete. Čaká vás vecný, ale živý pohľad na to, ako sa hrad menil a čo všetko v sebe stále skrýva.
13.00 – 14.00
MMB: Ako sa staráme o hrad Devín?
Areál hradu Devín
Komentovaná prehliadka s Viktorom Agócsom predstaví prístupy k starostlivosti o hrad Devín v kontexte ochrany národnej kultúrnej pamiatky, prírody a krajiny, vplyvu klimatických zmien a dlhodobej udržateľnosti. Okrem toho sa bude venovať rozvoju návštevníckej infraštruktúry a spôsobom efektívnej a vizuálne atraktívnej správy verejného priestoru. Diskusné pódium denníka SME
14.30 – 15.30
Podcast Dejiny: Kríza mestskej identity v minulosti a dnes
Diskusné pódium denníka SME
Laura Kristeková Pastoreková, Katarína Haberlandová (moderuje Agáta Šustová Drelová) Petržalka, nemocnica na Kramároch či dnes už neexistujúci Istropolis. Všetky tieto stavby a mnohé iné sú roky považované za symboly a zdroje krízy vizuálnej identity Bratislavy v 20. a 21. storočí. Aký je však ich skutočný príbeh? Aký bol pôvodný zámer architektov a do akej miery sa ho podarilo naplniť? Ako do ich zámerov zasahovali zmeny politických režimov? Historička Agáta Šústová Drelová z podcastu Dejiny sa bude rozprávať s kunsthistoričkou Katarínou Haberlandovou a historičkou a architektkou v jednej osobe Laurou Krištekovou.
17.00 – 18.00
Kapitalks: Nádej v čase beznádeje
Diskusné pódium denníka SME
Viktória Citráková, Richard Hronský, Martina Kedrová (moderuje Eva Vozárová) Diskusia sa zameria na spôsoby, akými v dnešnej dobe polykríz a neistoty budovať odolnejšiu spoločnosť a prejavovať si vzájomnú podporu. Môžu komunity či občianske iniciatívy suplovať zlyhávajúce systémy podpory? Viktória Citráková bude rozprávať o horizontálnych štruktúrach pomoci, ale aj o tom, ako o vojne premýšľa generácia, ktorá vyrástla v relatívnom mieri. Richard Hronský otvorí tému umeleckých stratégií prežitia v čase, keď sú ohrozené grantové schémy a pracovné podmienky v kultúre sú krehké a nestabilné. Martina Kedrová prispeje svojimi dlhoročnými skúsenosťami s aktivizmom a rôznymi formami organizovania sa zdola. Tie neraz stoja na odhodlaní a solidarite. V čase, keď sa pomoc opakovane presúva na plecia jednotlivcov a komunít, budeme rozmýšľať nad tým, či je tento model dlhodobo udržateľný.
Nahlásiť chybu v článku