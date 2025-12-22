Veľká policajná akcia na hranici s Rakúskom: Vo vzduchu je vrtuľník, pátra po lupičoch banky. Môže ísť o Slovákov

Incident blízko Slovenska vyvolal rozsiahlu akciu.

V pondelok na obed bola vylúpená pobočka banky v rakúskej obci Deutsch Jahrndorf (okres Neusiedl am See) v blízkosti slovenských hraníc. Podľa agentúry APA sa neznámy muž vyhrážal zamestnancom zbraňou a požadoval od nich hotovosť, píše TASR.

Ako informovalo riaditeľstvo štátnej polície v spolkovej krajine Burgenland, približne o 11.56 h vošiel do budovy banky zatiaľ neidentifikovaný muž a požadoval peniaze. Druhá osoba na neho čakala v aute a obaja následne utiekli. Pri lúpeži nebol nikto zranený, nie je známa ani suma ukradnutých peňazí.

Rakúska polícia po páchateľoch pátra.

Vyšetrovatelia pracujú aj s verziou o Slovákoch

Rakúski vyšetrovatelia podľa informácií TV Markíza pracujú aj s verziou, že za skutkom by mohli stáť občania Slovenska. Túto domnienku však zatiaľ oficiálne nepotvrdili a vyšetrovanie je stále v počiatočnej fáze.

Polícia preto preventívne posilnila kontroly na viacerých hraničných priechodoch so Slovenskom, kde monitoruje pohyb vozidiel a osôb. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa podozriví dostali na slovenské územie.

Vrtuľník nad Kittsee a manévre v okolí

Zvýšené policajné manévre hlásia aj z obce Kittsee, kde bol nad mestom spozorovaný policajný vrtuľník. Jeho nasadenie má súvisieť s pátraním v širšom okolí a monitorovaním terénu z výšky.

Samotné vykradnutie banky zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené a polícia bližšie detaily k prípadu nezverejnila. Vyšetrovanie pokračuje a ďalšie informácie majú nasledovať po overení všetkých okolností.

