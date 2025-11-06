Veľká novinka v živote Dary Rolins: Po 8 rokoch prichádza so skvelou správou, fanúšikovia ostanú v príjemnom šoku

November odštartovala legenda hudobnej scény vo veľkom štýle. Svetu totiž oznámila informáciu, z ktorej budú jej priaznivci vo vytržení. Nastala dlhoočakávaná chvíľa, na ktorú si speváčka zrejme bude pamätať niekoľko rokov. Ide o niečo špeciálne, na čom usilovne pracovala, pričom sa na novinke podieľali úspešní ľudia zo svetového hudobného biznisu.
Svetlo sveta uzrel nový album Dary Rolins s názvom „Znova a zas“, na ktorom sa nachádza niekoľko úplne nových skladieb. Nie je to však obyčajný album. Speváčka si dala záležať, keďže sa na ňom nachádza duet s dcérou Lolou, a taktiež spolupracovala s ľuďmi, ktorí tvorili hudbu s hviezdami, ako napríklad Dua Lipa. Ako prezradila Dara v rozhovore pre Markízu, z albumu je nadšená.
Texty na albume sú pre ňu dôležité
Speváčka zároveň ostáva v napätí a je zvedavá, ako na album zareagujú jej priaznivci. „Či vlastne naplním očakávania aj mojich fanúšikov, ktorí na to tak dlho čakali. U mňa je to taká bežná záležitosť, že nechrlím albumy jeden za druhým a vždy potrebujem nejaký čas, aby som načerpala inšpiráciu, zážitky. Aby to celé tak mnou prešlo a bolo vlastne o čom spievať,“ priznala sympatická blondínka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Jej slová aktuálne nabrali reálne kontúry, a tak si už teraz môžu fanúšikovia vypočuť nové songy na hudobných streamovacích platformách. „Prizvala som k spolupráci zahraničné tímy ľudí. Ľudia, ktorí sú vo svete renomovaní a majú za sebou spolupráce s omnoho slávnejšími speváčkami ako som ja,“ potvrdila Dara s úsmevom, že nejde o československý album. Spomenula tiež pesničku s názvom „Do neba“, ktorá je súčasťou nového albumu, a ktorú predstavila nedávno v Love Islande.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako popová diva prezradila, hoci si treba pripomínať maličkosti, ako napríklad, keď svieti slnko, a radovať sa z nich, treba hovoriť aj o tých menej šťastných okamihoch, o ktorých je dobré tiež spievať. „Myslím si, že tie texty sú pre mňa zásadné a to je jedna z vecí, kde sa človek ani poslucháč nepomýli a vie, že ide o mňa, pretože otváram témy, ktoré nie sú až také ľahké a iba veselé. Ale vždy ma lákalo spievať o veciach, ktoré trápia, ktoré sa tu dejú okolo. Takže to som cítila ako také poslanie a vec, ktorú chcem na tomto albume odprezentovať,“ vyšla s pravdou von.
Nahlásiť chybu v článku