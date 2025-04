Veľká novinka v živote Celeste Buckingham, ktorá mnohých šokuje. Oznámila skvelú správu, fanúšikovia sú vo vytržení

Pendluje medzi Madeirou a Slovenskom, pričom si zamilovala obe krajiny. Zdá sa však, že nasledujúce obdobie bude tráviť viac času u nás, keďže si prichystala niečo, čo u nej ešte nikdy nebolo. Trvalo to viac ako jeden rok, kým mohla vyhlásiť, že príprava jej dlhoočakávaného projektu sa skončila a už čoskoro si ho budú môcť užiť aj jej skalní fanúšikovia. Ak by ste čakali, že ide o novú skladbu, album alebo koncert, ste na omyle. Málokto by u speváčky tipoval, že sa podujme práve na takéto príjemné prekvapenie.

Talentovaná speváčka Celeste Buckingham má nielen zlato v hrdle, ktoré prvýkrát predviedla pred širokou verejnosťou na televíznych obrazovkách v SuperStar, odkiaľ si ju mnohí pamätajú, a ktorá prispela k jej sláve. V poslednom čase sa stáva známou vďaka propagácii dobrého psychického zdravia, a tiež zdravým vzťahom k svojmu telu. Sama si prešla náročným obdobím, keď na tom nebola dobre po duševnej stránke.

S čím prichádza?

Neustále riešila, ako vyzerá, no tomu je už koniec. Sústredí sa na to, ako sa cíti a odrazu sa začalo zlepšovať jej fyzické i psychické zdravie, o ktorom šíri osvetu. Dnes je na tom dobre a dokonca má ďalší dôvod na úsmev. Pridala sa tak k Jasmine Alagič, ktorá nedávno príjemne šokovala svojich fanúšikov rovnakou novinkou. „Ďalšia životná etapa za mnou – teda skoro. Viac ako rok roboty a posledné dva mesiace si už ani nepamätám, ale už sa blížime do cieľa – dnes ráno oznamujem, že budem mať knihu,“ informovala Celeste svojich priaznivcov na sociálnej sieti.

Speváčka taktiež zapózovala a ukázala, ako bude jej kniha vyzerať z prednej časti. “What Do I Do Now alebo Playlist môjho života čoskoro – predpredaj je už spustený a link nájdete nižšie. Dufám, že sa bude páčiť a už onedlho o nej prezradím viac. Len vedzte, že je to z lásky venované vám,“ doplnila speváčka na Facebooku.

Kniha predstavuje niekoľko krátkych spomienok, pričom ponúka úvahy o dozrievaní a umeleckej kariére. „Táto kniha nie je príbehom môjho života. Je zbierkou skúseností, ktoré mi pomohli napísať piesne tvoriace tapisériu môjho života,“ cituje Martinus.sk speváčku, ktorej publikácia by mala byť dostupná od 21.5.

Mnohí sa tešia