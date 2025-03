Celeste Buckingham vyšla s pravdou von, že utekala od problémov. Potom nastal zlom, ktorý to všetko zmenil

Už neraz sa známa slovenská speváčka a účastníčka SuperStar vyjadrila k svojmu podlomenému psychickému zdraviu, za ktoré mohla šikana a narážky na jej plnoštíhlu postavu. Prešla si však aj náročným obdobím, kedy mala veľa práce a nezvládala všetky stresy a tlaky. Preto rada a často rozpráva o duševnom zdraví a šíri osvetu, aké je veľmi dôležité. Nedávno porozprávala o momente, kedy zistila, že od problémov jednoducho neutečie.

Môže sa zdať, že ak človek utečie stovky kilometrov od miesta, kde si prešiel náročným obdobím a riešil nejaké problémy, pomôže mu to. Pravdou však je, že útek neznamená koniec trápenia. Nakoniec si ho tie problémy nájdu, nech bude kdekoľvek na svete. Po určitej dobe na to prišla aj Celeste Buckingham, ktorá bola hostkou v šou Trochu inak s Adelou Vinczeovou, kde porozprávala o temnom období vo svojom živote. Ako povedala speváčka, veľmi si obľúbila Madeiru, kam sa nakoniec aj presťahovala, hoci sa rada vracia na Slovensko, ako píše STVR.

Čo jej pomohlo?

Podľa jej slov považovala portugalský ostrov za svoje útočisko pred problémami, ktoré ju trápili. Stresové situácie a tlaky zo všetkých strán v profesnej oblasti ju donútili zbaliť si kufre a namieriť si to na Madeiru. A hoci sa dnes cíti o poznanie lepšie, kedysi tomu tak nebolo. „Veľmi dobre, hlavne v tom, že keď som prestala riešiť, ako vyzerám a začala som riešiť, ako sa cítim a v akom stave je moje zdravie, začalo sa zlepšovať aj moje fyzické aj psychické zdravie. Vlastne som utekala od svojich problémov,“ odpovedala speváčka na Adelinu otázku, ako sa v súčasností má a zároveň otvorene priznala, ako sa zvykla popasovať s problémami.

Dnes má umelkyňa jasno v tom, čo jej naozaj pomohlo. Jednoducho len nad tým mávla rukou a pozornosť nevenovala negatívnym veciam. „A keď som sa dostala do bodu, že mi bolo naozaj zle, nepríjemne a nevedela som ako ďalej a vyriešiť to, pomohlo mi, že som sa prestala sústrediť na to, že mi niekto niečo zle napíše, že som tučná a škaredá a podobne,“ dodala otvorene.

Celeste si prestala všímať to, čo o nej hovoria druhí. Zamerala sa len na seba a potom to prišlo. Postupne sa začala cítiť čoraz lepšie. Vtedy si uvedomila, že telo je spojené s psychikou. „Keď som začala riešiť, že niečo so mnou nie je okej, či sú to zlozvyky, alkohol, psychické vnímanie seba, okamžite sa to začalo zlepšovať,“ doplnila.