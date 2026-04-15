Veľká Británia dodá Ukrajine 120-tisíc dronov. Ide o historicky najväčší balík pomoci v oblasti bezpilotných lietadiel

Ilustračná foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
TASR
Vojna na Ukrajine
Balík zahŕňa drony rôznych typov.

Veľká Británia v stredu oznámila historicky najväčší balík pomoci v oblasti bezpilotných lietadiel, v rámci ktorého dodá Ukrajine v tomto roku viac ako 120-tisíc dronov. Pred stredajším ministerským zasadnutím Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Berlíne to oznámil britský minister obrany John Healey. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a televíziu BBC.

Balík zahŕňa tisíce dronov rôznych typov – od útočných s dlhým doletom cez prieskumné a sledovacie systémy až po logistické drony, pričom mnohé z nich budú vyrábať spoločnosti so sídlom v Británii. Je súčasťou širšieho záväzku Spojeného kráľovstva v oblasti vojenskej podpory Ukrajine. Pričom dodávky sa začali realizovať už v apríli tohto roka, uviedlo britské ministerstvo obrany.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Družba opäť ožije: Zelenskyj oznámil konkrétny termín, ruská ropa by sa mala vrátiť do Maďarska aj na Slovensko
2.
Sarkofág černobyľskej elektrárne sa môže zrútiť: Už by nedokázal zadržať rádioaktívny materiál
3.
Nedokázali dodržať ani jednodňové prímerie: Moskva a Kyjev si navzájom počítajú porušenia
Zobraziť všetky články (1705)

„Ukrajinci naďalej bojujú s veľkou odvahou a nič nás neodradí od toho, aby sme ich podporovali tak dlho, ako bude potrebné na zabezpečenie mieru,“ uviedol Healey.

Pomáhať budú naďalej

Očakáva sa, že britská ministerka financií Rachel Reevesová na stretnutí ministrov financií vo Washingtone oznámi ďalšie podporné opatrenia pre Ukrajinu. Pôjde o 752 miliónov libier (približne 865 miliónov eur) z balíka pomoci pre Ukrajinu v hodnote 3,36 miliardy libier. Tieto peniaze podľa nej pomôžu zabezpečiť vojenské vybavenie, ktoré Ukrajina potrebuje na obranu pred útokmi ruských síl.

Británia spolu s Lotyšskom vedie medzinárodnú koalíciu, ktorá si dala za cieľ dodať Ukrajine celkovo milión dronov. Vo februári bol v Británii otvorený prvý výrobný závod ukrajinskej spoločnosti Ukrspecsystems na urýchlenie spoločnej produkcie.

Foto: SITA/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že ich armáda prvýkrát dobyla pozíciu ruských síl výlučne s pomocou pozemných dronov a bezpilotných lietadiel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Energopomoc pokračuje: Nie je zrušená a ani zrušená nebude. Je zabezpečená na celý rok 2026

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre

