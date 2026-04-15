Veľká Británia dodá Ukrajine 120-tisíc dronov. Ide o historicky najväčší balík pomoci v oblasti bezpilotných lietadiel

Veľká Británia v stredu oznámila historicky najväčší balík pomoci v oblasti bezpilotných lietadiel, v rámci ktorého dodá Ukrajine v tomto roku viac ako 120-tisíc dronov. Pred stredajším ministerským zasadnutím Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny v Berlíne to oznámil britský minister obrany John Healey. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA a televíziu BBC.
Balík zahŕňa tisíce dronov rôznych typov – od útočných s dlhým doletom cez prieskumné a sledovacie systémy až po logistické drony, pričom mnohé z nich budú vyrábať spoločnosti so sídlom v Británii. Je súčasťou širšieho záväzku Spojeného kráľovstva v oblasti vojenskej podpory Ukrajine. Pričom dodávky sa začali realizovať už v apríli tohto roka, uviedlo britské ministerstvo obrany.
„Ukrajinci naďalej bojujú s veľkou odvahou a nič nás neodradí od toho, aby sme ich podporovali tak dlho, ako bude potrebné na zabezpečenie mieru,“ uviedol Healey.
Pomáhať budú naďalej
Očakáva sa, že britská ministerka financií Rachel Reevesová na stretnutí ministrov financií vo Washingtone oznámi ďalšie podporné opatrenia pre Ukrajinu. Pôjde o 752 miliónov libier (približne 865 miliónov eur) z balíka pomoci pre Ukrajinu v hodnote 3,36 miliardy libier. Tieto peniaze podľa nej pomôžu zabezpečiť vojenské vybavenie, ktoré Ukrajina potrebuje na obranu pred útokmi ruských síl.
Británia spolu s Lotyšskom vedie medzinárodnú koalíciu, ktorá si dala za cieľ dodať Ukrajine celkovo milión dronov. Vo februári bol v Británii otvorený prvý výrobný závod ukrajinskej spoločnosti Ukrspecsystems na urýchlenie spoločnej produkcie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že ich armáda prvýkrát dobyla pozíciu ruských síl výlučne s pomocou pozemných dronov a bezpilotných lietadiel.
