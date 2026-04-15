Energopomoc pokračuje: Nie je zrušená a ani zrušená nebude. Je zabezpečená na celý rok 2026

Energopomoc nie je zrušená a ani zrušená nebude. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR dôrazne odmieta nepravdivé tvrdenia o jej zastavení. Rámec adresnej energopomoci je na základe zákona a nariadenia vlády SR schválený pre celý rok 2026 a jej poskytovanie pokračuje bez prerušenia. Informoval o tom v stredu tlačový odbor MH.
Energomoc pokračuje
„Na základe platného legislatívneho rámca je pomoc poskytovaná približne 90 % domácnostiam na Slovensku. Pri elektrine a plyne sa realizuje formou zvýhodnenej ceny priamo vo faktúrach, v prípade tepla prostredníctvom energopoukážok,“ uviedlo ministerstvo.
Podľa zákona rezort hospodárstva najmenej raz ročne vykonáva prehodnotenie splnenia podmienok na poskytovanie energopomoci. V reakcii na požiadavky občanov, najmä v súvislosti so zohľadnením nových údajov o trvalých pobytoch v registri fyzických osôb, ministerstvo v roku 2026 pristúpi k prehodnoteniu nároku dvakrát ročne.
Pri prvom prehodnotení sa podľa MH zohľadnia údaje k 31. marcu 2026. Až po uplynutí tejto lehoty bolo možné pristúpiť k spracovaniu nových dát. Ide o rozsiahly a technicky náročný proces, keďže sa pracuje s údajmi o 5,569 milióna obyvateľov v registroch Ministerstva vnútra SR, s miliónmi dát zo systému katastra nehnuteľností a zároveň s údajmi o 3,86 milióna odberných miest elektriky a plynu.
„V oblasti tepla sme sa koordinovali a spresňovali údaje so 176 dodávateľmi v 302 cenových lokalitách pre 18 091 odberných miest v teple pre následné poskytovanie energopomoci pre 518 608 bytov,“ priblížilo MH.
Spracovanie takéhoto objemu dát si vyžaduje dlhšie časové obdobie podobne, ako tomu bolo pri zavádzaní systému na konci minulého roka. Vtedy sa pri výpočtoch nároku na energopomoc zohľadňovali údaje k 27. novembru 2025 a prvé spracované súbory boli dodávateľom energií odovzdané začiatkom januára 2026, rovnako ako aj súbory pre Slovenskú poštu na tlač energopoukážok.
„Rezort hospodárstva je aktuálne v záverečnej fáze spracovania týchto aktualizovaných údajov, ktoré budú plne k dispozícii najneskôr do konca apríla 2026,“ pokračovalo MH.
Pre väčšinu domácností sa podľa ministerstva nič nemení
Ak prehodnotenie preukáže, že naďalej spĺňajú podmienky, budú energopomoc dostávať automaticky aj naďalej – v prípade elektriny a plynu vo forme nižších cien vo faktúre, v prípade dodávok tepla prostredníctvom energopoukážok. Nie je potrebné podávať žiadosť ani navštevovať úrady.
„Od 1. mája 2026 budú aktualizované informácie o poskytovanej energopomoci dostupné na webovom sídle www.energopomoc.sk, na klientskych pracoviskách okresných úradov a prostredníctvom call centra,“ dodalo MH.
Šírenie nepravdivých informácií označilo za nezodpovedné a zavádzajúce, najmä v čase zvýšenej citlivosti verejnosti na otázky cien energií.
