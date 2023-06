Veľa nahoty, sexu a zodetá Lily-Rose Depp: Najkontroverznejší seriál roka s The Weekndom je podľa niektorých strašný

Očakávaný seriál The Idol dorazil na streamovaciu službu HBO Max a už ho mali možno vidieť prví diváci. No vyzerá to, že ich rozdelil do dvoch kategórií. Kým jedna skupina mu udeľuje celkom vysoké hodnotenia, ďalší nešetria kritikou.

The Idol pochádza z dielne Sama Levinsona, ktorý je okrem iného tvorcom známej a oceňovanej Euphorie. Lákavé je aj jeho hlavné herecké obsadenie — Lily-Rose Depp a Abel Tesfaye, známy ako The Weeknd.

Kritizujú Lily-Rose Depp aj The Weeknda

Ústredný dej novinky sa točí okolo komplikovaného vzťahu guru a vodcu novodobého kultu a popovej hviezdy, ktorej sláva stále rastie. Už podľa prvých ukážok bolo zrejmé, že v ňom nebude chýbať množstvo horúcich scén. Reakcie divákov však spomínajú aj niečo iné.

„Mal by radšej zostať pri hudbe,“ objavil sa príspevok na Twitteri adresovaný na výkon The Weeknda. A nebola to jediná kritika, ktorú schytal od ľudí za svoj herecký výkon. Našli sa aj tweety, ktoré si robili srandu z Lily-Rose Depp a jej prehnaných scén s cigaretou. A takisto adresované samotnému seriálu. „The Idol bol strašný…,“ podotkla nespokojná diváčka.

Niekomu sadol, iným ani nie

Na druhej strane sa našlo aj mnoho ľudí, ktorým prvá časť seriálu sadla a nevedia sa dočkať ďalších. „The Idol je celkom dobrý. Lily Depp je v ňom zatiaľ tiež skvelá a teším sa, kedy uvidím viac,“ zdôverila sa ďalšia. Iní zdieľali tanečné scény zo seriálu, ktoré majú nepochybne potenciál stať sa virálnymi.

The Guardian však priniesol mimoriadne kritickú recenziu, podľa ktorej je The Idol „nudný a nesexy“.

Podobne rozporuplné sú aj hodnotenia divákov. Na ČSFD získala pilotná časť slušných 72 %, no na IMDb seriálu svieti hodnotenie 5,0/10. Preto bude najlepšie, ak sa nebudete riadiť len recenziami, ale ak vás The Idol zaujal, tak si naň vytvorte vlastný názor.