Dcéra Johnnyho Deppa si užíva horúce chvíle na párty aj sex. Seriálová novinka ukáže množstvo pikantných scén

V novom teaseri na pripravovaný seriál z dielne HBO láka predovšetkým Lily-Rose Depp v kombinácii s The Weekndom. A čo keby sme vám ešte povedali, že na dráme s názvom The Idol pracuje tvorca Euphorie, Sam Levinson? Už sa tešíte? Ukážky lákajú na búrlivé párty a horúce scény, v ktorých sa objavuje dcéra Johnnyho Deppa.

The Idol je názov pripravovanej šesťdielnej série z dielne HBO, ktorá vzniká pod taktovkou Sama Levinsona v spolupráci s The Weekndom, ktorý je okrem toho obsadený aj do jednej z hlavných úloh.

Láka zvučnými menami aj dávkou erotiky

Po jeho boku sa objaví dcéra Johnnyho Deppa – Lily-Rose Depp, ktorá si podľa všetkého zahrá poriadne pikantné scény.

Búrlivé párty aj sex

Veľa zatiaľ okrem týchto lákavých mien o seriáli nevieme, jeho príbeh sa ale bude točiť okolo komplikovaného vzťahu guru a vodcu novodobého kultu a popovej hviezdy, ktorej sláva stále rastie. Tým guru bude práve The Weeknd a nová hviezda na výslní Lily-Rose Depp.

Vizuálne pútavý teaser s hypnotickou hudbou ukazuje odhalenú Lily-Rose Depp, ktorá si navyše užíva horúce chvíle a sex, búrlivé párty a už na prvý pohľad je zrejmé, že seriál sa nebude brániť pikantným scénam.

The Idol by mal uzrieť svetlo sveta už v priebehu tohto roka, presný dátum zatiaľ stanovený nie je.