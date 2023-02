Bude to šialene pikantné: Lily-Rose Depp opísala svoju vzrušujúcu postavu, ktorá si užíva sex v očakávanom seriáli

Lily-Rose Depp, dcéra Vanessy Paradis a Johnnyho Deppa, sa už čoskoro objaví v novom seriáli s názvom The Idol. Podľa prvých ukážok je zrejmé, že o horúce scény v ňom núdza nebude. V rozhovore pre i-D prezradila, ako sa jej pri ich nakrúcaní spolupracovalo s The Weekndom.

The Idol je názov pripravovanej šesťdielnej série z dielne HBO, ktorá vzniká pod taktovkou Sama Levinsona v spolupráci s The Weekndom, ktorý je okrem toho obsadený aj do jednej z hlavných úloh. Ženskú hlavnú postavu stvárnila práve Lily-Rose Depp. A všetko nasvedčuje tomu, že predvedie poriadne pikantné scény.

Jej postava je fascinujúca a vzrušujúca

Veľa podrobností o tejto očakávanej novinke zatiaľ známych nie je. Lily-Rose v rozhovore pre britský časopis i-D prezradila detaily o svojej postave. „Jocelyn je úžasne komplexná postava, je fascinujúca a vzrušujúca. Po roku života s ňou som ňou stále posadnutá,“ zdôverila sa Lily-Rose a označila tento projekt za najzmysluplnejší a najdôležitejší, na akom pracovala.

Príbeh seriálu sa bude točiť okolo komplikovaného vzťahu guru a vodcu novodobého kultu a popovej hviezdy, ktorej sláva stále rastie. Tým guru bude práve The Weeknd a nová hviezda na výslní Lily-Rose. Jej postava bude skutočne rebelská. Fajčí, zvádza, má sex a na pódiu predvádza neuveriteľné výkony. Lily-Rose priznala, že vďaka tejto úlohe sa v herectve posunula ďalej a mnohé sa naučila.

Kryli si navzájom chrbát

A vyzdvihla aj spoluprácu s Abelom Tesfaye, ktorého pravdepodobne veľmi dobre poznáte pod už spomenutou prezývkou „The Weeknd“. Práve vďaka nemu sa dokázala pred kamerami uvoľniť.

„V seriáli som sa dostala do mnohých zraniteľných miest. Abel bol najlepším partnerom, akého som si mohla priať. Kryl mi chrbát a ja jemu,“ opísala ich spoluprácu a dodala, že sa vďaka tomu cítila slobodná a silná.

Nechce byť definovaná mužmi

Lily-Rose Depp aktuálne pracuje aj na ďalšom projekte s názvom Nosferatu, kde si zahrá aj s Billom Skarsgårdom. Už v minulosti sa pre Elle zdôverila s tým, že vo svojom živote má pocit, ako by ju ľudia chceli definovať predovšetkým podľa mužov v jej živote. Dodala, že je pripravená na to, aby ju ľudia definovali podľa jej vlastných skutkov. Vďaka týmto väčším hereckým úlohám to teraz budú mať možnosť urobiť.

Podľa dostupných informácií by sme sa seriálu The Idol mali dočkať už pred začiatkom leta.