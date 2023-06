Ľudí šokoval divný erotický rozkaz The Weeknda pri sexuálnej scéne v The Idol: Mal byť nechutný, odkazuje

Na streamovacej službe HBO Max nájdete už dve časti seriálu The Idol s Lily-Rose Depp a The Weekndom v hlavných úlohách. Tvorcovia podľa všetkého stavili na množstvo pikantných scén, no vyzerá to, že nie každému divákovi sadli. Niektorí sa nedokážu prehryznúť cez herectvo hlavného hrdinu, ktoré nazývajú zlým. Upozornili aj na jednu konkrétnu scénu, ktorú nedokážu predýchať. Spevák, a po novom herec, na túto kritiku reagoval v novom rozhovore pre magazín GQ.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jocelyn (Lily-Rose Depp) je popová hviezda, ktorej kariéra sa po smrti mamy ocitá v troskách. Všetko to ešte skomplikuje stretnutie s majiteľom hudobného klubu Tedrosom (Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd), ktorý jej padne do oka. Takto by sa dalo opísať to, čo zatiaľ diváci mohli v The Idol vidieť.

Zvláštny rozkaz nedáva ľuďom spávať

V najnovšej časti sa nachádzala jedna scéna, ktorá rozprúdila na internete vlny búrlivých diskusií. Ak ste ju videli, pravdepodobne viete, ktorú máme na mysli. Áno, presne tú, v ktorej sa The Weeknd snaží viesť sexuálny akt s Jocelyn tým, že ju iba pozoruje z diaľky a dáva jej veľmi zvláštne rozkazy. Kým ho ona zodetá na slovo počúva, on dáva jasne najavo svoju dominanciu aj tým, že je pri tom úplne oblečený.

Jedným z „rozkazov“, ktorý jej adresuje, je „aby si natiahla tú svoju malú…“ veď viete čo. Táto scéna pôsobí skôr desivo, ako eroticky, na čo upozornili ľudia na Twitteri. Ukazuje totiž tvár The Weeknda v detaile a s veľmi zvláštnym výrazom, zhodujú sa viacerí.

I will never see the weeknd the same after this #theidol pic.twitter.com/m2kTrDLDJw — Melissa 🥀 (@melissaxperez_) June 12, 2023

Podľa ľudí mal byť radšej ticho

„Po tomto sa už na The Weeknda nikdy nebudem pozerať rovnako,“ zdôverila sa diváčka na sociálnej sieti. Objavilo sa aj viacero tweetov, ktoré si zo speváka robili srandu a spomínali napríklad to, že radšej v tejto scéne nemal nikdy rozprávať.

„Sexuálne scény v The Idol vyzerajú, ako keby ich napísal a režíroval niekto, kto nikdy nemal sex,“ zhodnotil ďalší.

Abel Tesfaye sa však bráni a vysvetlil, že diváci sa vlastne pozerajú na túto scénu nesprávnym spôsobom. To, čo sa na obrazovkách deje, totiž podľa neho nemá byť sexy. Práve naopak.

„Nie je na tom nič sexy,“ podotkol a dodal, že je úplne v poriadku, ak sa pri sledovaní tejto scény diváci cítia nepríjemne, znechutene, alebo pociťujú hanbu aj za postavy.

„Tento chlapík sa nachádza v situácii, ktorá mu prerastá cez hlavu a v ktorej by vôbec nemal byť,“ vysvetlil. Doplnil, že v seriáli sa hrajú s emóciami, čoho výsledkom môže byť napríklad aj táto scéna.