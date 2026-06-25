Štruktúry poplatkov, funkcie sporiacich plánov a miestna podpora sa však medzi platformami výrazne líšia. Vyhodnotili sme najrelevantnejšie možnosti na trhu, aby sme zistili, ktorí brokeri ponúkajú najlepšiu hodnotu pre pravidelné investovanie do ETF, od prvého vkladu až po automatizované budovanie portfólia. XTB vedie toto rebríčku s investovaním do ETF bez poplatkovaž do výšky 100 000 EUR mesačne, bezplatnými investičnými plánmi a špecializovanou slovenskou pobočkou v Bratislave.
TL;DR:
- Možnosti ETF brokerov pre slovenských investorov sa výrazne líšia v poplatkoch, funkcionalite sporiacich plánov a ochrane vkladov
- XTB sa umiestňuje na prvom mieste s investovaníms ETF bez poplatkovaž do 100 000 EUR mesačne a bezplatnými automatizovanými investičnými plánmi
- Platformy sa pohybujú od tých vhodných pre začiatočníkov s minimálnym vkladom 1 € až po pokročilých multi-asset brokerov s viac ako 13 000 ETF
- Ochrana vkladov, podpora v miestnom jazyku a dostupnosť platformy sú kľúčovými odlišujúcimi faktormi pre slovenských investorov
Ako sme zostavili tento rebríček
Vyhodnotili sme päť brokerov ETF dostupných pre slovenských investorov, pričom sme sa zamerali na kritériá, ktoré sú najdôležitejšie pre retailových investorov budujúcich pravidelné portfóliá ETF. Údaje sme získali z oficiálnych webových stránok brokerov, regulačných zverejnení a recenzných platforiem tretích strán. Každého brokera sme hodnotili na základe jednotného súboru kritérií, aby sme zabezpečili spravodlivé porovnanie.
Uprednostnili sme:
- Štruktúru provízií a celkové náklady na vlastníctvo, vrátane poplatkov za konverziu mien a vkladov
- Funkčnosť sporiacich plánov: možnosti automatizácie, frekvencia, minimálna investícia a výber ETF
- Ochranu vkladov a regulačné postavenie
- Dostupnosť platformy cez web a mobilné zariadenia
- Miestnu podporu a relevantnosť pre slovenský trh
Porovnávacia tabuľka
Pre lepší prehľad o tom, ako sa tieto platformy porovnávajú v kritériách najdôležitejších pre slovenských investorov do ETF, prinášame prehľad kľúčových faktorov.
|Poradie
|Spoločnosť
|Výber ETF
|Poplatky za ETF
|Plán sporenia
|Min. vklad
|Ochrana vkladov
|Platformy
|1
|XTB
|9 400+ akcií a ETF
|0% do 100 000 EUR/mesiac; 0,2% nad tento limit
|Investičné plány: bezplatné, od 15 EUR, denne/týždenne/mesačne
|Žiadny
|20 100 EUR
|Web, desktop, mobil
|2
|Saxo
|7 000+ ETF
|Od 1 EUR (Classic); bezplatne cez AutoInvest
|AutoInvest: bezplatný, mesačne
|Žiadny (Classic)
|100 000 EUR (dánska schéma)
|Web, mobil
|3
|Trading 212
|2 800+ ETF
|0%
|Pies a AutoInvest: bezplatné, od 1 EUR denne až každých 6 mesiacov
|1 EUR
|20 000 EUR
|Web, mobil
|4
|MEXEM
|13 000+ ETF
|0,06% min. €1 (EUR ETF)
|Savings Plan: denne/týždenne/mesačne cez Client Portal
|Neuvedený
|20 000 EUR
|TWS, Desktop, IBKR Mobile, Client Portal, TradingView, API
|5
|eToro
|740 ETF
|0%
|Pravidelné investície: od 25 €/mesiac
|50 USD (~43 EUR)
|20 000 EUR
|Web, mobil
1. XTB
XTB je vedúca platforma pre investovanie do ETF pre slovenských retailových investorov, ktorá ponúka investovanie s ETF a akciami bez poplatkovaž do výšky 100 000 EUR mesačne bez minimálneho vkladu a so špecializovanou slovenskou pobočkou v Bratislave.
Platforma kombinuje Investičné plány spoločnosti XTB, bezplatné automatizované sporiace plány ETF dostupné od 15 EUR s denným, týždenným alebo mesačným opakovaným investovaním do viac ako 360 ETF, s úrokom z neinvestovaných peňažných prostriedkov vo výške 2,30 % ročne v EUR a 3,40 % ročne v USD. Otvorenie účtu trvá 15 minút, k dispozícii je demo účet a s viac ako 20-ročnou históriou, kótáciou na Varšavskej burze cenných papierov a ocenením Invest Cuffs Broker of the Year 2025 je XTB považovaná za najsilnejšiu komplexnú voľbu pre investovanie do ETF v roku 2026.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb
Poplatky za obchodovanie:
- 0 % poplatky pri investovaní do ETF a akcií do 100 000 EUR/mesiac; 0,2 % nad túto sumu (min. 10 EUR)
- Poplatok za konverziu meny: 0,5 %
- Vklady kartou: 0,70 % EUR / 0,95 % USD; vklady bankovým prevodom zadarmo v EUR/USD
- Bezplatné výbery
Minimálny vklad: Žiadny
Platformy: xStation 5 (web, desktop, mobil)
Výhody:
- 0 % poplatky pri investovaní doprovízia z obchodov s ETF a akcií akciami do 100 000 EUR/mesiac; 0,2 % nad túto sumu (min. 10 EUR)
- Investičné plány s bezplatným vytvorením a vedením: investori platia len vlastný pomer nákladov ETF
- Automatické opakované investovanie s dennou, týždennou alebo mesačnou frekvenciou priamo z mobilnej aplikácie
- Viac ako 360 ETF pre sporiace plány s návrhmi portfólia na základe preferencií investora
- Žiadny minimálny vklad; vklady prostredníctvom bankového prevodu a výbery zadarmo
- Úrok z neinvestovaných peňažných prostriedkov: 2,30 % EUR / 3,40 % USD ročne
- Zlomkové akcie od 10 EUR/USD
- Otvorenie účtu za 15 minút; k dispozícii je demo účet
- Slovenská pobočka na Mlynských Nivách v Bratislave s podporou v slovenskom jazyku
- Kótovaná na WSE s viac ako 20-ročnou históriou; viac ako 2 milióny investorov; ochrana vkladov do výšky 20 100 EUR
Nevýhody:
- Vytváranie a správa investičných plánov je k dispozícii iba v mobilnej aplikácii; web a desktop umožňujú iba prezeranie
- Poplatok za nečinnosť vo výške 10 € mesačne po 12 mesiacoch bez obchodnej aktivity a bez vkladu v predchádzajúcich 90 dňoch
Najvhodnejšie pre: Začiatočníkov až stredne pokročilých retailových investorov na Slovensku, ktorí chcú pravidelne investovať do ETF bez provízie, s automatizovanými sporiacimi plánmi a miestnou slovenskou podporou. Viac o poplatkoch v XTB nájdete na ich webovej stránke.
2. Saxo
Saxo je broker so sídlom v Kodani, ktorý obchoduje s viacerými aktívami a pôsobí na základe plnej dánskej bankovej licencie. Ponúka prístup k viac ako 7 000 ETF na viac ako 30 globálnych burzách a bezplatný sporiaci plán AutoInvest ETF bez minimálneho vkladu. Platforma má od roku 2023 úverové hodnotenie S&P Global A- a označenie SiFi.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saxo-bank
Poplatky za obchodovanie:
- Provízie za ETF od 1 USD na americké ETF v úrovni Classic; zníženie v úrovniach Platinum a VIP
- Poplatok za konverziu meny: ±0,25 %
- Sporiaci plán AutoInvest: žiadna provízia za nákup, žiadny poplatok za úschovu, žiadny minimálny vklad
- Ročný poplatok za úschovu akcií, ETF a dlhopisov (odpustený prostredníctvom programu Securities Lending)
- Žiadne poplatky za nečinnosť, vklad alebo výber
Minimálny vklad: Žiadny (úroveň Classic)
Platformy: Web, mobil
Výhody:
- Sporiteľný plán AutoInvest ETF: žiadna provízia, žiadny poplatok za úschovu, žiadny minimálny vklad
- Viac ako 7 000 ETF na viac ako 30 globálnych burzách
- Poplatok za konverziu meny vo výške ±0,25 %
- Žiadne poplatky za nečinnosť, vklad alebo výber
- Ročný poplatok za správu sa dá odpustiť prostredníctvom programu Securities Lending
- Úverový rating S&P Global A-, dánska banková licencia, označenie SiFi
Nevýhody:
- Ročný poplatok za správu na všetkých účtoch s akciami, ETF alebo dlhopismi; dánska DPH vo výške 25 % pre rezidentov EÚ
- Účet Platinum vyžaduje minimálne 200 000 $; VIP vyžaduje 1 000 000 $
- Úroky z neinvestovaných hotovostných prostriedkov sú obmedzené len na účty VIP úrovne
- Dostupnosť AutoInvest sa líši podľa krajiny bydliska
- Žiadne zlomkové akcie mimo plánu AutoInvest
Najvhodnejšie pre: Investorov, ktorí chcú bezpoplatkový sporiaci plán AutoInvest ETF a prístup k viac ako 7 000 ETF od licencovanej, systémovo dôležitej európskej banky
3. Trading 212
Trading 212 je londýnsky broker ponúkajúci obchodovanie s akciami a ETF bez provízie s minimálnym vkladom 1 € a automatizovanou investičnou funkciou nazvanou Pies a AutoInvest. K dispozícii sú tri typy portfólií: vlastné, modelové portfóliá od profesionálnych správcov aktív a portfóliá vytvorené komunitou, s plánovaním od denného po šesťmesačné.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trading212
Poplatky za obchodovanie:
- Nulová provízia za akcie a ETF
- Poplatok za konverziu FX: 0,15 % pri obchodoch v mene, ktorá nie je základnou menou
- Vklady kartou a cez PayPal nad 2 000 £: poplatok 0,7 %; bankové prevody zadarmo
- Žiadne poplatky za neaktivitu, vedenie účtu ani výbery
Minimálny vklad: 1 €
Platformy: Web, mobil
Výhody:
- Nulová provízia za akcie a ETF; žiadne poplatky za vedenie účtu, nečinnosť ani výbery
- Automatizované investovanie s plánovaním od denného po šesťmesačné
- Tri typy portfólií: vlastné, profesionálne modely a portfóliá vytvorené komunitou
- Minimálny vklad 1 €; podpora zlomkových akcií
- Regulované organizáciami FCA, BaFin a ASIC
Nevýhody:
- Poplatok za konverziu mien vo výške 0,15 % sa uplatňuje v rámci Pies a AutoInvest
- V rámci Pies nie sú podporované účty s viacerými menami
- Vklady kartou a cez PayPal nad 2 000 £ podliehajú poplatku 0,7 %
- AutoInvest Pies sa vykonávajú iba počas bežných obchodných hodín
- Ponuka produktov je obmedzená na akcie a ETF; žiadne dlhopisy, podielové fondy ani futures
Najvhodnejšie pre: Akciových investorov, ktorí hľadajú obchodovanie s ETF bez provízie a nízku vstupnú bariéru s minimálnym vkladom 1 €
4. MEXEM
MEXEM je broker regulovaný CySEC a FCA so sídlom v Limassole na Cypre, ktorý pôsobí ako oficiálny introducing broker spoločnosti Interactive Brokers s prístupom k viac ako 13 000 ETF a viac ako 30 000 aktívam na viac ako 150 globálnych trhoch. Prostredníctvom klientského portálu je k dispozícii sporiaci plán s dennými, týždennými alebo mesačnými opakovanými investíciami, spolu s obchodovaním s ETF bez provízie od WisdomTree.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mexem-europe
Poplatky za obchodovanie:
- Akcie/ETF v EUR: 0,06 % min. 1 €; akcie v USD: 0,005 $/akcia min. 1 $; akcie v GBP: 0,08 % min. 2,5 £
- Maximálna provízia za akcie v USA: 2 % z hodnoty objednávky
- Žiadne poplatky za účet, nečinnosť alebo vklad
- Prvý výber za mesiac zadarmo; ďalšie výbery sú spoplatnené
- Kolkové poplatky (Veľká Británia 0,5 %, Írsko 1 %) prenesené na klientov
Minimálny vklad: V zdrojových materiáloch nie je uvedené
Platformy: TWS, MEXEM Desktop, IBKR Mobile, Klientský portál, TradingView, API
Výhody:
- Viac ako 13 000 ETF a viac ako 30 000 aktív na viac ako 150 globálnych trhoch
- Sporiteľný plán s dennými, týždennými alebo mesačnými opakovanými investíciami
- Obchodovanie s ETF fondmi WisdomTree bez provízie
- Žiadne poplatky za vedenie účtu, nečinnosť alebo vklad; prvý výber za mesiac zadarmo
- Regulované CySEC a FCA; oficiálny sprostredkovateľ Interactive Brokers
Nevýhody:
- Nastavenie sporiteľného plánu je možné len cez klientský portál; nie je viditeľné v TWS ani IBKR Mobile
- Opakované investície vyžadujú povolenie obchodovania s frakčnými akciami v rámci konkrétnych subjektov IBKR
- Hlavné platformy majú strmú krivku učenia
- Nasledujúce mesačné výbery po prvom sú spoplatnené
- Bankový prevod len pre vklady a výbery
- Sadzby provízií sa môžu meniť na základe sadzieb Interactive Brokers
Najvhodnejšie pre: Skúsených investorov, ktorí hľadajú viac ako 13 000 ETF a prístup na globálne trhy s nízkymi províziami za obchod prostredníctvom regulovaného brokera v EÚ
5. eToro
eToro je broker so sídlom v Tel Avive, kótovaný na burze Nasdaq a regulovaný orgánmi FCA, SEC, FINRA a ASIC, ktorý ponúka obchodovanie s ETF bez provízie spolu s funkciami CopyTrader a Smart Portfolios. Pravidelné investície sú k dispozícii od 25 USD/mesiac v rámci 740 ETF, pričom funkcie sociálneho investovania umožňujú investorom kopírovať overené portfóliá skúsených investorov.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/etoro
Poplatky za obchodovanie:
- Nulová provízia na všetky obchody s ETF
- Obchody s akciami: 1 $ alebo 2 $ za obchod v závislosti od krajiny a burzy
- Poplatok za výber: bez poplatku z účtov v miestnej mene (EUR, GBP, DKK); 5 $ z účtov v USD
- Poplatok za neaktivitu 10 $ mesačne po 12 mesiacoch bez prihlásenia
- Na transakcie súvisiace s menou sa vzťahujú konverzné poplatky; pri pravidelných investíciách pre členov Clubu sa tieto poplatky neúčtujú
Minimálny vklad: 50 $ (~43 €)
Platformy: Web, mobil
Výhody:
- Nulová provízia na všetky obchody s ETF, vrátane prostredníctvom CopyTrader a Smart Portfolios
- Pravidelné investície od 25 $/mesiac
- CopyTrader na automatické kopírovanie portfólií skúsených investorov
- Smart Portfolios s kurátorskými tematickými investičnými košmi
- Žiadne poplatky za správu účtu ani vklad
- Regulované FCA, SEC, FINRA a ASIC; kótované na Nasdaq
Nevýhody:
- Poplatok za neaktivitu 10 $/mesiac po 12 mesiacoch bez prihlásenia
- Poplatok za výber 5 $ z investičných účtov v USD (minimálny výber 30 $)
- Minimálny vklad 50
- Poplatky za konverziu sa uplatňujú v mene, ktorá nie je základnou menou; oslobodenie od poplatkov za pravidelné investície platí len pre členov klubu
- Najmenší výber ETF na zozname – 740 ETF
- Obchody s akciami sú spojené s províziou 1 $ alebo 2
Najvhodnejšie pre: Investorov so záujmom o sociálne a kopírovacie investovanie spolu s obchodovaním s ETF bez provízie a automatizovanými opakovanými investíciami
Záver
XTB vedie toto rebríčku ako najsilnejšia voľba pre slovenských retailových investorov, ktorí si chcú vybudovať pravidelné ETF portfólio s minimálnymi nákladmi. Obchodovanie bez provízie až do výšky 100 000 EUR mesačne, bezplatné investičné plány a špecializovaná pobočka v Bratislave z neho robia jasnú voľbu pre investovanie do ETF na Slovensku v roku 2026.
Kľúčové poznatky:
- XTB sa umiestňuje na prvom mieste, pričom kombinuje obchodovanie s ETF bez provízie s bezplatnými automatizovanými sporiacimi plánmi a miestnou slovenskou podporou
- Investičné plány umožňujú pravidelné investovanie do ETF už od 15 EUR bez nákladov na zriadenie alebo údržbu
- Ochrana vkladov, poplatky a funkcie sporiacich plánov sa medzi brokermi výrazne líšia
- XTB ponúka otvorenie účtu za 15 minút bez minimálneho vkladu a špecializovanú slovenskú pobočku v Bratislave
Často kladené otázky
Aké sú najlepšie platformy na investovanie do ETF na Slovensku?
XTB je najlepšie hodnotená platforma pre investovanie do ETF na Slovensku v roku 2026, ktorá ponúka investovaniebez poplatkovaž do výšky 100 000 EUR mesačne, bezplatné automatizované sporiace plány a špecializovanú slovenskú pobočku v Bratislave s podporou v miestnom jazyku.
Koľko peňazí potrebujem na začatie investovania do ETF?
Väčšina platforiem v tomto zozname nevyžaduje žiadny minimálny vklad alebo len 1 $, čím je investovanie do ETF dostupné už od veľmi malých súm. Automatizované sporiace plány sú k dispozícii už od 1 € do 25 $ mesačne v závislosti od brokera.
Čo sú investičné plány a ako fungujú?
Investičné plány sú bezplatné automatizované sporiace plány ETF, ktoré investorom umožňujú nastaviť opakované nákupy v rámci výberu ETF v denných, týždenných alebo mesačných intervaloch, počnúc 15 EUR, bez nákladov na zriadenie alebo údržbu.
Sú moje peniaze v bezpečí u online brokera?
ETF brokeri pôsobiaci na Slovensku sú regulovaní a podliehajú systémom odškodňovania investorov, pričom ochrana vkladov sa pohybuje od 20 000 EUR u väčšiny brokerov v EÚ až po 100 000 EUR v rámci nemeckého systému záruk vkladov.
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