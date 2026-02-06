Vedci zistili, v akom veku dosahujeme fyzický vrchol. Je to prekvapivo skoro

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Cvičíte?

Ak si myslíte, že fyzický úpadok prichádza až v starobe, máme pre vás zlú správu. Podľa dlhodobého vedeckého výskumu sa kondícia a sila začínajú znižovať už v tridsiatke. 

Ako sme vás už informovali, vedci nedávno zistili, v akom veku dosahuje náš mozog vrchol, tentoraz sa pozreli na to, ako je to s našou fyzickou silou.

Vedci tvrdia, že kondícia a sila začínajú klesať už vo veku 35 rokov, a to bez ohľadu na naše cvičebné návyky, informuje ScienceAlert. Výskum elitných športovcov dokonca ukázal, že fyzický vrchol dosahujeme už vo veku 30 rokov.

Odborníci však zdôraznili, že profesionálni športovci nemusia byť reprezentatívni pre celú populáciu, pretože u nich okrem iného absentuje vplyv sedavého životného štýlu.

Výskum trval polstoročie

Preto urobili ďalšiu štúdiu na bežnej populácii, ktorá trvala viac ako 50 rokov. Výskumníci sa rozhodli pre longitudinálnu štúdiu, využili údaje zo švédskej kohortovej štúdie, ktorá sleduje fyzickú aktivitu a zdatnosť niekoľkých stoviek ľudí od roku 1974. Účastníkov sledovali v piatich vekových obdobiach – od dospievania až do veku 63 rokov, čo im poskytlo jedinečný pohľad na zmeny fyzickej kapacity počas polstoročia.

Zistili, že u žien aj u mužov dosahuje svalová vytrvalosť a odhadovaná maximálna aeróbna kapacita vrchol medzi 26. a 36. rokom života, potom postupne klesá. Zároveň zistili, že muži dosahujú svalovú silu vo veku 27 rokov a ženy vo veku 19 rokov, no tempo poklesu je u oboch pohlaví približne rovnaké.

Ilustračné foto: Freepik

Vedci však majú aj dobrú správu

Síce sa nám nepodarí vyhnúť fyzickému úpadku alebo ho oddialiť, môžeme ho však spomaliť pravidelným cvičením. Podľa odborníkov totiž na tom najlepšie boli ľudia, ktorí sa fyzickej aktivite venovali pravidelne už od tínedžerského veku. No zároveň sa ukázalo, že ani začať cvičiť v dospelosti nie je zbytočné, pretože účastníci, ktorí sa stali aktívnejšími neskôr, dokázali svoju fyzickú výkonnosť zlepšiť približne o 10 %.

„Nikdy nie je neskoro začať sa hýbať. Naša štúdia ukazuje, že fyzická aktivita môže spomaliť pokles výkonnosti, aj keď ho nedokáže úplne zastaviť,“ povedala hlavná autorka štúdie.

