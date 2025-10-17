Vedci odhalili, v akom veku dosiahne náš mozog svoj vrchol, je to oveľa skôr, ako by ste čakali: Má to však aj pozitívnu stránku

Ilustračné foto: Unspalsh

Klaudia Oselská
Podľa vedcov sa nemusíte báť starnutia, pretože najlepšie mentálne roky vás čakajú až v druhej polovici vášho života. Mladí ľudia síce vynikajú rýchlym spracovaním nových informácií, ale skutočná mentálna vyspelosť v oblastiach, ktoré sú v každodennom živote kľúčové, prichádza oveľa neskôr. 

Ako informoval web ScienceAlert, vedci nedávno zistili, že náš mozog dosahuje svoj vrchol vo veku 55 až 60 rokov. Dokonca schopnosť rýchlo spracovávať nové informácie, vrcholí už okolo dvadsiatky.

Nemusíte mať však hlavu v smútku, pretože s pribúdajúcimi rokmi rastie inteligencia, ktorú tvoria skúsenosti, emocionálna vyspelosť, schopnosť riešiť komplexné problémy či odolnosť voči zjednodušeným úsudkom a predsudkom. A práve tieto schopnosti sa podľa odborníkov najviac rozvíjajú v strednom a vo vyššom veku.

Toto je zlatý vek rozhodovania

Výskumníci sledovali 16 kľúčových kognitívnych a osobnostných dimenzií vrátane pamäti, rýchlosti spracovania informácií, morálneho uvažovania, osobnostných čŕt a emocionálnej stability. Výsledky ukázali, že mnohé z týchto schopností dosahujú svoj vrchol krátko po päťdesiatke.

Ilustračné foto: Unspalsh

No emocionálna stabilita dosahuje svoj vrchol až okolo veku 75 rokov, čo podľa vedcov vysvetľuje, prečo mnohé dôležité manažérske, politické či odborné pozície zastávajú ľudia práve vo veku okolo 60 rokov. Nakoľko ich rozhodnutia by podľa vedy už mali byť uváženejšie, menej impulzívne a zároveň často reflektujú komplexnosť situácie.

Tento výskum tak búra mýtus, že starnutie je len o úpadku. Pretože väčšina ľudí môže očakávať svoje najlepšie mentálne roky až v druhej polovici života. 

