Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky

Infúzna terapia vitamínom C je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších wellness trendov. Čoraz častejšie sa objavuje v ponukách kliník, estetických centier aj luxusných „spa“. Mnohí zdraví ľudia si ju dnes doprajú preventívne aj bez zdravotných ťažkostí. Preto sme sa pozreli na fakty a názory odborníkov, výsledok vás možno prekvapí.
Mnohí influenceri na sociálnych sieťach nám ju za posledných pár rokov odporúčajú ako rýchlu cestu k silnej imunite, prísunu energie či mladistvému vzhľadu. Je to však naozaj pravda? Aké sú skutočné výhody a možné negatíva?
Na odborný názor sme sa pýtali aj doktorky farmácie Lucie Novotnej, podľa ktorej by mali byť obzvlášť opatrní zdraví ľudia.
Obsiahnuť jeho dennú dávku v bežnej strave je pomerne jednoduché
Vitamín C, nazývaný aj kyselina askorbová, je esenciálna látka, čo znamená, že ľudský organizmus si tento vitamín nedokáže sám vytvoriť, preto ho musíme prijímať v strave. V tele človeka sa zúčastňuje na množstve procesov. Najznámejší je však svojimi antioxidačnými vlastnosťami (chráni bunky pred poškodením, čím znižuje riziko zápalu) a podporou imunitného systému.
Ako uvádza Mayo Clinic, naše telo ho potrebuje na tvorbu ciev, chrupaviek, svalov a kolagénu v kostiach. Okrem toho pomáha udržiavať zdravú pokožku a hojiť rany, chráni telo pred infekciami a bunky pred poškodením oxidačným stresom, napomáha železu lepšie sa vstrebávať a ukladať. Zároveň sa považuje za antiagingovú látku (proti starnutiu), pretože pomáha chrániť pleť pred ultrafialovým žiarením zo slnka. Preto je tiež súčasťou kozmetických produktov, rôznych doplnkov výživy či wellness procedúr.
Napriek tomu, akú dôležitú úlohu zohráva v biologických procesoch v našom tele, je pomerne jednoduché obsiahnuť jeho dennú dávku v bežnej strave. Dospelej osobe stačí prijať 90 až 120 mg vitamínu C denne. „Pre predstavu, stačí zjesť 100 gramov papriky, petržlenu alebo jeden väčší pomaranč,“ vysvetlila pre interez doktorka farmácie Lucia Novotná.
Infúzna terapia vitamínom C neslúži ako prevencia
