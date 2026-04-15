Odbory v EÚ bijú na poplach: Upozorňujú na zneužívanie AI na kontrolu zamestnancov, uvádzajú príklady

Dana Kleinová
„Digitalizácia nesmie prebiehať na úkor zdravia pracovníkov,“ odkázal tajomník ETUC.

Tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) Giulio Romani upozornil v stredu poslancov Európskeho parlamentu (EP), že umelá inteligencia na pracoviskách v krajinách Európskej únie (EÚ) je už mimo kontroly a zneužívaná na kontrolu zamestnancov. Informuje o tom spravodajca TASR.

Romani počas vypočutia na pôde europarlamentu k téme digitalizácie na pracovisku uviedol, že riziká spojené s umelou inteligenciou sú už rozšírené a prispievajú k eskalujúcej epidémii stresu na pracoviskách v Európe. Podľa jeho slov umelá inteligencia je už teraz zneužívaná zo strany šéfov na vykonávanie „orwellovského dohľadu“ nad pracovníkmi a musí byť preto regulovaná, aby sa zabezpečilo, že sú rešpektované práva pracovníkov.

Zamestnania, v ktorých sa to už má diať

Tajomník ETUC v tejto súvislosti spomenul príklady pracovníkov call centier, ktorých tón hlasu monitoruje umelá inteligencia alebo pracovníkov skladov, ktorí sa snažia držať krok s automatizovanými cieľmi produktivity.

„Algoritmické systémy určujú pracovné tempo a sledujú každý pohyb, čo vedie k zvýšenému stresu, únave a ešte vyššej miere úrazov,“ upozornil Romani europoslancov.

Európska konfederácia odborových zväzov žiada, aby sa do pripravovaného zákona EÚ o kvalite pracovných miest zahrnuli aj záväzné právne predpisy na ochranu pracovníkov pred psychosociálnymi rizikami.

Európski odborári tvrdia, že zákon o umelej inteligencii na pracovisku by mal zabezpečiť princíp ľudského velenia, vrátane práva pracovníkov napadnúť a zvrátiť automatizované rozhodnutia. Zákon by mal byť transparentný a vysvetľujúci, vrátane jasných informácií o používaní, logike a vplyvoch systémov umelej inteligencie a jej prístupu k relevantným údajom pre odbory a zástupcov pracovníkov.

Zákon by mal zaistiť aj ochranu zdravia

ETUC v zákone požaduje silnejšie kolektívne práva s povinným zapojením odborov a presadzovaním práv na informácie, konzultácie, účasť a odbornú prípravu a tiež zákaz „dotieravých praktík“, ako je spracovanie osobných alebo psychologických údajov, ktoré nesúvisia s prácou. V neposlednom rade by zákon mal zaistiť ochranu zdravia a bezpečnosti s povinným posúdením rizík pred nasadením a zodpovednosťou za škody spôsobené systémami umelej inteligencie.

„Digitálne technológie, vrátane umelej inteligencie a algoritmického riadenia, transformujú pracovisko nebývalým tempom. Hoci ponúkajú príležitosti ako je zvýšená flexibilita a zlepšená produktivita, vytvárajú aj nové riziká pre duševné zdravie a pohodu pracovníkov. Súčasný rámec EÚ zostáva nedostatočný. Len usmernenia nestačia. Psychosociálne riziká sa ešte stále príliš často považujú za individuálny problém, a nie za štrukturálny problém spojený s organizáciou práce,“ vysvetlil Romani.

Zdôraznil, že ETUC preto vyzýva na silnejší európsky prístup, so záväznou legislatívou na riešenie psychosociálnych rizík v kontexte digitalizácie a s jasnými povinnosťami zamestnávateľov, povinným hodnotením rizík a silnejšími právami na informovanie, konzultácie a účasť pracovníkov.

„Digitalizácia nesmie prebiehať na úkor zdravia pracovníkov,“ odkázal tajomník ETUC.

