Vedci zistili, čo sa sníva ľuďom tesne pred smrťou. Väčšina snov je upokojujúca

Smrť je fascinujúcou témou, no pre mnohých aj mrazivou, pretože nikto zo živých presne nevie, čo je na druhej strane. Odborníci teraz zisťovali, aké sny sa snívajú ľuďom na prahu smrti. Odhalili, že vôbec nemusia byť desivé, práve naopak.
Zjavujú sa im mŕtvi blízki
Do prieskumu sa zapojilo až 239 odborníkov na paliatívnu liečbu v Taliansku – lekári, zdravotné sestry, psychológovia a dobrovoľníci z hospicov. Z novej štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Death Studies, vyplynulo, že umierajúcim sa najčastejšie sníva o mŕtvych blízkych, bielom svetle a o otvorených dverách, informuje web Metro.
Výskumníci sa zamerali na sny pacientov s nevyliečiteľnou chorobou, ktorí zároveň tieto sny označili skôr ako upokojujúce než desivé.
Umierajúci odborníkom tvrdili, že sa im zjavovali ich mŕtvi blízki – partneri, rodičia, súrodenci, ale dokonca aj mŕtvi domáci miláčikovia. Jedna umierajúca dokonca uviedla, že jej zosnulý manžel v sne povedal, že na ňu čaká. Vedci uviedli, že je zaujímavé, že nie je náhoda, kto za umierajúcim v snoch príde, pretože väčšinou sú to ľudia, ktorí ich milovali a chránili.
Iným sa snívalo o ceste na druhú stranu. Niektorí kráčali naboso k otvoreným dverám so svetlom, ďalší videli schodisko.
Odborníci však uviedli, že tieto sny môžu byť len predstavy, ktoré umierajúcim pomáhajú prekonať obavy zo smrti.
No nie všetkým umierajúcim sa snívali upokojujúce sny
Niektorí mali priam až nočné mory o monštrách, ktoré ich ťahali na druhú stranu. Podľa výskumníkov tieto temnejšie zážitky môžu naznačovať nenaplnené klinické alebo emocionálne potreby: od nevyriešených konfliktov a traumatických spomienok až po fyzickú bolesť.
Hoci smrť zostáva jednou z najväčších neznámych aj naďalej, tieto zistenia naznačujú, že jej záver nemusí byť len o strachu a neistote. Sny umierajúcich môžu byť skôr tichým sprievodcom, ktorý pomáha zmieriť sa s odchodom a prináša aspoň čiastočný pocit pokoja, a to aj v posledných chvíľach života.
