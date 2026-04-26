Vedci zistili, čo sa sníva ľuďom tesne pred smrťou. Väčšina snov je upokojujúca

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Ak predpokladáte, že sa im zjavujú ich blízki, ktorí sú už zosnulí, hádate správne.

Smrť je fascinujúcou témou, no pre mnohých aj mrazivou, pretože nikto zo živých presne nevie, čo je na druhej strane. Odborníci teraz zisťovali, aké sny sa snívajú ľuďom na prahu smrti. Odhalili, že vôbec nemusia byť desivé, práve naopak. 

Zjavujú sa im mŕtvi blízki

Do prieskumu sa zapojilo až 239 odborníkov na paliatívnu liečbu v Taliansku – lekári, zdravotné sestry, psychológovia a dobrovoľníci z hospicov. Z novej štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Death Studies, vyplynulo, že umierajúcim sa najčastejšie sníva o mŕtvych blízkych, bielom svetle a o otvorených dverách, informuje web Metro.

Výskumníci sa zamerali na sny pacientov s nevyliečiteľnou chorobou, ktorí zároveň tieto sny označili skôr ako upokojujúce než desivé.

Umierajúci odborníkom tvrdili, že sa im zjavovali ich mŕtvi blízki – partneri, rodičia, súrodenci, ale dokonca aj mŕtvi domáci miláčikovia. Jedna umierajúca dokonca uviedla, že jej zosnulý manžel v sne povedal, že na ňu čaká. Vedci uviedli, že je zaujímavé, že nie je náhoda, kto za umierajúcim v snoch príde, pretože väčšinou sú to ľudia, ktorí ich milovali a chránili.

Iným sa snívalo o ceste na druhú stranu. Niektorí kráčali naboso k otvoreným dverám so svetlom, ďalší videli schodisko.

Odborníci však uviedli, že tieto sny môžu byť len predstavy, ktoré umierajúcim pomáhajú prekonať obavy zo smrti.

No nie všetkým umierajúcim sa snívali upokojujúce sny

Niektorí mali priam až nočné mory o monštrách, ktoré ich ťahali na druhú stranu. Podľa výskumníkov tieto temnejšie zážitky môžu naznačovať nenaplnené klinické alebo emocionálne potreby: od nevyriešených konfliktov a traumatických spomienok až po fyzickú bolesť.

Hoci smrť zostáva jednou z najväčších neznámych aj naďalej, tieto zistenia naznačujú, že jej záver nemusí byť len o strachu a neistote. Sny umierajúcich môžu byť skôr tichým sprievodcom, ktorý pomáha zmieriť sa s odchodom a prináša aspoň čiastočný pocit pokoja, a to aj v posledných chvíľach života.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sedenie je tichý zabijak. Vieme, čo treba robiť, aby ste minimalizovali jeho riziká

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily

