Vedci varujú pred umelou inteligenciou: Tvrdia, že nám dáva zlé rady

Umelá inteligencia sa čoraz viac dostáva do popredia. Ľudia ju už dávno nevyužívajú len na prácu či štúdium, ale obracajú sa na ňu aj v osobných otázkach. Podľa odborníkov by sme si však na AI mali dávať pozor, pretože rada lichotí.
Ako informuje ScienceAlert, vedci zo Stanfordovej univerzity v novej štúdii, ktorá bola publikovaná v časopise Science, upozornili, že chatboti s umelou inteligenciou sú náchylní na lichotenie a uznávanie svojich ľudských používateľov, preto často dávajú zlé rady. Jednoducho hovoria to, čo chcú ľudia počuť.
Umelá inteligencia sa rada podlizuje
Vedci prezradili, že k výskumu ich inšpirovalo to, že si všimli, že čoraz viac ľudí v ich okolí používa umelú inteligenciu na poradenstvo v oblasti vzťahov a niekedy sú zavádzaní tým, že AI má tendenciu postaviť sa na ich stranu, nech sa deje čokoľvek.
Odborníci však zároveň zdôraznili, že problém nie je len v tom, že umelá inteligencia dáva zlé rady, ale aj v tom, že ľudia viac dôverujú umelej inteligencii, keď ospravedlňuje ich správanie.
„Toto vytvára zvrátené stimuly pre pretrvávanie zaliečania. Práve tá vlastnosť, ktorá spôsobuje škodu, zároveň poháňa angažovanosť,“ uviedli vedci v štúdii.
Najohrozenejšie sú deti a tínedžeri
Podľa vedcov táto vlastnosť umelej inteligencie je najviac škodlivá u mladých používateľov AI, najmä detí a tínedžerov, pretože ich mozog a spoločenské normy sa ešte len vyvíjajú.
Zároveň zdôraznili, že v zdravotníctve by mohla podlízavá umelá inteligencia viesť lekárov k potvrdeniu ich prvej domnienky o diagnóze, nie k ďalšiemu skúmaniu. V politike by zas mohla zosilniť extrémnejšie postoje potvrdením predsudkov ľudí.
Štúdia však nenavrhla žiadne konkrétne riešenia tohto problému. No odborníci predpokladajú, že vyriešiť ho môže len celkové preprogramovanie umelej inteligencie.
Nahlásiť chybu v článku