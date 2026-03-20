Vedci odhalili bod zlomu, keď telo začne starnúť rýchlejšie. Najvýraznejšie zmeny sa dejú v troch orgánoch

Starnutie neprebieha rovnomerne. Úpadok fyzickej sily začína pomerne skoro, no mozog je na tom lepšie. Vedci teraz upozornili na moment, keď sa tempo starnutia náhle zrýchli.
Ako sme vás už informovali, vedci odhalili, v akom veku dosiahne náš mozog a fyzická sila svoj vrchol. Mozog dosahuje vrchol vo veku 55 až 60 rokov. Dokonca schopnosť rýchlo spracovávať nové informácie, vrcholí už okolo dvadsiatky. Kondícia a sila začínajú klesať už vo veku 35 rokov, a to bez ohľadu na naše cvičebné návyky.
Bod zlomu
Nová vedecká štúdia, publikovaná v časopise Cell, však odhalila bod zlomu, keď telo začíta starnúť rýchlejšie. Podľa vedcov k tomuto zrýchleniu dochádza okolo 50. roku života, informuje ScienceAlert.
Po päťdesiatke totiž tkanivá a orgány starnú rýchlejšie ako v predchádzajúcich desaťročiach, dokonca najrýchlejšie upadajúce sú žily. V tomto životnom období začína pokles funkcie orgánov, čo vedie k zvýšenému riziku chronických ochorení.
Najvýraznejšie zmeny sa dejú v aorte
Následne výskumníci zostavili katalóg proteínov nachádzajúcich sa v týchto systémoch, pričom starostlivo sledovali, ako sa ich hladiny menili s pribúdajúcim vekom darcov. Zistenia porovnali s databázou chorôb a s nimi súvisiacich génov.
Zistili, že produkcia 48 proteínov súvisiacich s chorobami sa s vekom zvyšuje. Patrili sem najmä kardiovaskulárne ochorenia, tkanivová fibróza, stukovatenie pečene a nádory súvisiace s pečeňou. Zároveň zistili, že najvýraznejšie zmeny nastali medzi 45. a 55. rokom života. Najvýraznejšie zmeny sa však dejú v aorte, potom v slezine a v pankrease.
Vďaka týmto poznatkom chcú vedci uľahčiť vývoj cielených intervencií pre starnutie a choroby súvisiace s vekom, čím zlepšia zdravie starších dospelých.
