Dodávka bez vodiča zdemolovala dve osobné autá. K zraneniam nedošlo

Na východnom Slovensku sa odohrala kuriózna autonehoda. Dodávka bez vodiča zdemolovala dve autá. Vodič si zatiaľ vybavoval nákup papiera.
Ako informovala televízia JOJ, dodávka prešla dole svahom po hlavnej ceste v Rožňave približne 300 metrov bez vodiča a následne zdemolovala dve osobné autá odstavené na parkovisku pri hypermarkete, v ktorých sa, našťastie, nikto nenachádzal. Vodič dodávky uviedol, že on bol v tom čase v papiernictve.
„Úžitkové vozidlo išlo zhruba 300 metrov bez vodiča, zišlo dole svahom ku nákupnému centru a ostalo visieť na osobných vozidlách,“ uviedol Rastislav Greško, veliteľ zásahu HaZZ Rožňava.
Polícia má však inú teóriu
„Vodič pravdepodobne nezabezpečil vozidlo proti pohybu, vozidlo sa následne samovoľne pohlo a pomaly prešlo ulicou. Na križovatke prešlo mimo vozovku na chodník, pričom poškodilo zvislú dopravnú značku a následne narazilo do dvoch zaparkovaných vozidiel na parkovisku,“ informovala Jana Illésová, hovorkyňa KR PZ Košice.
Hasiči dodávku zastabilizovali špeciálnymi popruhmi, osobné autá spod vozidla vytiahli a odtlačili ďalej na parkovisko. Vodič dodávky podrobil dychovú skúšku, ktorá bola negatívna. Policajti to uzavreli ako škodovú udalosť a vodičovi na mieste udelili blokovú pokutu.
