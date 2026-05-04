Dodávka bez vodiča zdemolovala dve osobné autá. K zraneniam nedošlo

Aktuálna správa
Klaudia Oselská
Vodič bol podľa vlastných slov v tom čase v papiernictve.

Na východnom Slovensku sa odohrala kuriózna autonehoda. Dodávka bez vodiča zdemolovala dve autá. Vodič si zatiaľ vybavoval nákup papiera. 

Ako informovala televízia JOJ, dodávka prešla dole svahom po hlavnej ceste v Rožňave približne 300 metrov bez vodiča a následne zdemolovala dve osobné autá odstavené na parkovisku pri hypermarkete, v ktorých sa, našťastie, nikto nenachádzal. Vodič dodávky uviedol, že on bol v tom čase v papiernictve.

„Úžitkové vozidlo išlo zhruba 300 metrov bez vodiča, zišlo dole svahom ku nákupnému centru a ostalo visieť na osobných vozidlách,“ uviedol Rastislav Greško, veliteľ zásahu HaZZ Rožňava.

Polícia má však inú teóriu

„Vodič pravdepodobne nezabezpečil vozidlo proti pohybu, vozidlo sa následne samovoľne pohlo a pomaly prešlo ulicou. Na križovatke prešlo mimo vozovku na chodník, pričom poškodilo zvislú dopravnú značku a následne narazilo do dvoch zaparkovaných vozidiel na parkovisku,“ informovala Jana Illésová, hovorkyňa KR PZ Košice.

Hasiči dodávku zastabilizovali špeciálnymi popruhmi, osobné autá spod vozidla vytiahli a odtlačili ďalej na parkovisko. Vodič dodávky podrobil dychovú skúšku, ktorá bola negatívna. Policajti to uzavreli ako škodovú udalosť a vodičovi na mieste udelili blokovú pokutu.

Vodič vrazil autom do davu na pešej zóne. Zahynuli najmenej dvaja ľudia

