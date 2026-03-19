Lekár odhalil 3 varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať. S niektorým z nich ste sa už možno stretli

Klaudia Oselská
Vážne zdravotné problémy sa zvyknú spočiatku prejavovať veľmi nenápadne. No práve včasné rozpoznanie varovných signálov môže byť kľúčové. Lekár upozorňuje na tri príznaky, ktoré by sme nemali ignorovať, pretože môžu signalizovať aj vážnejšie ochorenie. 

Pravdepodobne nikto z nás nechodí rád k lekárom, niekedy je to však nevyhnutné. Ako píše web Unilad, doktor Suraj Kukadia z britskej Národnej zdravotnej služby odhalil tri varovné signály, ktoré by sme nikdy nemali ignorovať, ale mali by sme vyhľadať lekársku pomoc a nechať sa vyšetriť.

Navštívte lekára, ak…

Ako sme vás už informovali, veľa o našom zdraví vie napovedať stav úst, no všímať by ste si mali aj nasledujúce signály.

Ako prvé by sme si podľa lekára mali všímať naše materské znamienka. Ak sa zmení jeho tvar alebo farba, mali by ste okamžite spozornieť a radšej navštíviť odborníka. Lekára by ste však mali navštíviť, aj keď znamienko svrbí, je bolestivé, krvácajúce či zapálené.

Druhým varovným signálom je neúmyselný úbytok hmotnosti. Pretože môže byť príznakom mnohých vážnych ochorení, ako je napríklad rakovina, cukrovka, problémy so štítnou žľazou, kardiovaskulárne ochorenia, gastrointestinálne problémy, rôzne infekcie, ale aj stres či depresia.

Posledným varovným signálom podľa lekára je zmena stolice. Problémy, ako dlhodobo pretrvávajúca hnačka, zápcha, riedka stolica či krv v stolici totiž môžu tiež signalizovať rôzne ochorenia.

Naše telo nám často vysiela signály, keď sa s ním niečo deje, no je len na nás, či ich budeme brať vážne. Aj keď návšteva lekára nepatrí medzi vaše obľúbené činnosti, v niektorých prípadoch môže rozhodnúť o včasnom odhalení problému a úspešnej liečbe. Preto sa oplatí počúvať svoje telo, nepodceňovať varovné príznaky a v prípade pochybností radšej vyhľadať odbornú pomoc, kým nebude neskoro.

